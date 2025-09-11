Ứng dụng thiện nguyện của MB kêu gọi gần 2.000 tỷ đồng

Nền tảng kết nối các dự án thiện nguyện do MB phát triển đạt hơn 2 triệu tài khoản đăng ký, khởi xướng 7.750 chiến dịch, kêu gọi đóng góp gần 2.000 tỷ đồng.

Ra mắt từ năm 2020, nền tảng này được MB thiết kế như một mạng xã hội thu nhỏ dành riêng cho hoạt động nhân đạo. Người dùng có thể khởi tạo chiến dịch gây quỹ, theo dõi quá trình đóng góp với cơ chế sao kê tự động và cập nhật theo thời gian thực. Các thông tin về khoản tiền ủng hộ, địa chỉ tiếp nhận và báo cáo kết quả đều hiển thị công khai.

MB cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, nền tảng đã ghi nhận hơn 7.750 chiến dịch hướng đến cộng đồng như hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, trẻ em nghèo hiếu học, bệnh nhân khó khăn, người yếu thế và các chương trình bảo vệ môi trường. Hơn hai triệu tài khoản người dùng cùng khoảng 2.000 tổ chức và cá nhân gây quỹ tham gia, đóng góp tổng cộng gần 2.000 tỷ đồng. Trung bình cứ mỗi 25 giây phát sinh một lượt ủng hộ.

Hệ thống này hiện được nhiều tổ chức lớn sử dụng, gồm Ban vận động cứu trợ Trung ương, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Quỹ Vì Người nghèo Trung ương, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam... Một số chiến dịch còn do cá nhân vận động như các sáng lập viên dự án "Nuôi em", "Như chưa hề có cuộc chia ly".

Ngoài chức năng gây quỹ, nền tảng còn số hóa hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn trên bản đồ số, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm địa chỉ cần giúp đỡ, theo dõi dòng tiền, thời gian giải ngân, hình ảnh và báo cáo kèm theo.

Nhiều chương trình quy mô quốc gia đã tạo dấu ấn rõ nét. Đơn cử, chiến dịch "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đạt mục tiêu 65 tỷ đồng chỉ sau hai ngày phát động, sau đó vượt mốc 400 tỷ đồng. MB cho biết toàn bộ số tiền được chuyển giao đúng mục đích, minh bạch theo yêu cầu của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngay dịp Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez thăm chính thức Việt Nam.

Một chiến dịch khác là "HiGreen Trường Sa xanh" với thông điệp "Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin" đã thu hút hơn 60.000 tổ chức, cá nhân đồng hành. Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch huy động được gần 75 tỷ đồng, với hơn 70.000 lượt ủng hộ.

Nhờ những đóng góp cho cộng đồng, nền tảng Thiện nguyện của MB vừa được đề cử tham dự Giải thưởng World Summit Awards 2025 - sân chơi quốc tế vinh danh các sáng kiến số có tác động xã hội, đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Đại diện MB đánh giá, thành công của nền tảng được cộng hưởng từ hệ sinh thái số của ngân hàng. Hiện MB có gần 33 triệu khách hàng sử dụng thường xuyên App MBBank, trong đó hơn 98% giao dịch được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Nhờ vậy, các chiến dịch thiện nguyện dễ dàng tiếp cận và lan tỏa nhanh trong cộng đồng.

"Chúng tôi định hướng phát triển nền tảng Thiện nguyện trở thành hạ tầng số phục vụ an sinh xã hội, hỗ trợ hợp tác quốc tế và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai", đại diện MB nói.

