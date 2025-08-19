Ứng dụng sinh trắc học tại sân bay Phù Cát, Pleiku

Gia LaiTừ tháng 8, sân bay Phù Cát và Pleiku áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong làm thủ tục hàng không, hướng đến mô hình sân bay thông minh, an ninh.

Giải pháp sinh trắc học giúp hành khách tiết kiệm thời gian, không cần mang theo và xuất trình nhiều loại giấy tờ. Chỉ với vài giây quét khuôn mặt, hệ thống sẽ tự động đối chiếu thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tài khoản định danh điện tử VNeID, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, tạo trải nghiệm thoải mái hơn cho người đi máy bay.

Bên cạnh sự tiện lợi, việc xác thực bằng sinh trắc học gần như loại bỏ khả năng làm giả giấy tờ, góp phần ngăn chặn rủi ro an ninh, tăng mức độ an toàn cho hành khách.

Lắp đặt thiết bị xác thực thông tin sinh trắc học hành khách tại sân bay. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Để sử dụng, hành khách có thể check-in qua ứng dụng VNeID trước khi ra sân bay. Các bước gồm: đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2; vào mục Dịch vụ hàng không chọn hãng bay, nhập thông tin chuyến bay và thực hiện quét khuôn mặt.

Sau khi xác thực thành công, hành khách sẽ nhận được thông báo check-in, khi tới sân bay chỉ cần đi thẳng qua cổng kiểm soát sinh trắc học, không phải xếp hàng tại quầy.

Hành khách chưa check-in trên VNeID vẫn có thể sử dụng dịch vụ sinh trắc học trực tiếp tại quầy, kiosk ở sân bay. Quy trình gồm: đến khu vực hoặc quầy check-in có bố trí thiết bị xác thực thông tin sinh trắc học tại sân bay; xuất trình thẻ căn cước cho nhân viên và thực hiện xác thực thông tin sinh trắc theo hướng dẫn tại quầy. Sau khi xác thực thành công, hành khách không cần xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu hay thẻ lên máy bay giấy, có thể đi thẳng đến cổng an ninh và khu vực lên máy bay.

Theo đại diện Cảng vụ hàng không, việc triển khai sinh trắc học tại Phù Cát và Pleiku nằm trong nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 Chính phủ, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ. Đây cũng là bước tiến quan trọng để người dân trực tiếp thụ hưởng lợi ích cụ thể từ chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Thế Đan