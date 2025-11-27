Ứng dụng Meey Map giúp tra cứu quy hoạch trực tuyến

Meey Map cung cấp dữ liệu quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, hỗ trợ người dân, nhà đầu tư nắm rõ pháp lý thửa đất chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

Khi đầu tư bất động sản, nhiều người gặp khó khăn trong việc xác định mảnh đất có thuộc diện giải tỏa, nằm trong quy hoạch treo hay không. Việc tra cứu thủ công qua hồ sơ địa chính mất nhiều thời gian, trong khi thông tin không phải lúc nào cũng đầy đủ, chính xác.

"Tôi từng rất e ngại khi đầu tư ở tỉnh vì khó tra cứu quy hoạch. Có lần mua đất xong mới biết nằm trong khu vực bị thu hồi nên lỗ nặng", anh Hoàng Minh, nhà đầu tư tại Hà Nội, nói.

Trước nhu cầu đó, Meey Land phát triển ứng dụng Meey Map với khả năng hiển thị các lớp bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo từng địa phương. Người dùng chỉ cần nhập địa chỉ hoặc tọa độ để tra cứu thông tin liên quan đến phân khu, chỉ giới, mật độ xây dựng hay xu hướng giá khu vực.

Nhà đầu tư dễ dàng theo dõi vị trí, quy hoạch bất động sản thông qua giao diện Meey Map. Ảnh: Meey Land

"Meey Map giúp nhà đầu tư có cái nhìn nhanh và tổng quan về pháp lý khu đất, từ đó đưa ra quyết định hợp lý", ông Nguyễn Tá Tiến, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Meey Map, cho biết.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, nơi thông tin quy hoạch đô thị liên tục thay đổi, nền tảng này trở thành công cụ giúp người dân cập nhật nhanh các dự án hạ tầng, nhà ở xã hội, giảm rủi ro pháp lý trong giao dịch.

Meey Map tích hợp công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) với bản đồ số, cho phép lưu lịch sử tra cứu, quản lý danh mục bất động sản và định giá bất động sản theo từng khu vực. Ứng dụng hoạt động trên cả phiên bản website lẫn thiết bị di động.

Dữ liệu được cập nhật thường xuyên từ các quyết định quy hoạch mới, giúp người dùng đối chiếu chính xác khi tìm hiểu thông tin. Theo đại diện Meey Land, nền tảng còn đóng vai trò như công cụ phổ cập thói quen tra cứu quy hoạch bằng công nghệ số, thay vì phụ thuộc vào giấy tờ thủ công.

Người dùng tra cứu quy hoạch thửa đất trực tiếp trên ứng dụng Meey Map ngay trên điện thoại. Ảnh: Meey Land

Hệ thống gói dịch vụ của Meey Map được thiết kế theo nhu cầu và tần suất sử dụng, từ gói tra cứu ngắn ngày đến dài hạn theo tháng, quý hoặc năm. Mỗi gói cung cấp số lượt tra cứu tương ứng, giúp người dùng chủ động quản lý chi phí.

"Chúng tôi mong muốn mọi người, dù là người mua nhà lần đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, đều có thể tiếp cận thông tin quy hoạch dễ dàng và minh bạch", đại diện Meey Map chia sẻ.

Trước đó, Meey Map được vinh danh tại Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam, là một trong những sản phẩm chiến lược trong hệ sinh thái công nghệ - tài chính - bất động sản của Meey Land.

Yên Chi