Ứng dụng kỹ thuật số bảo vệ sức khoẻ phụ nữ giữa Covid-19

Việc ứng dụng kỹ thuật số góp phần giúp phụ nữ tiếp cận với các kiến thức, kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe sinh sản trong bối cảnh Covid-19.

Đây là nội dung chính của cuộc hội thảo trực tuyến "#TakeControl: Bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ trong bối cảnh dịch COVID-19" diễn ra hôm 24/9 do Bayer tổ chức nhân Ngày Tránh thai Thế giới, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo về chăm sóc sức khoẻ từ khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

16 đại diện từ các chính quyền địa phương, tổ chức phi chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ từ xa, chuyên gia y tế và những gương mặt có ảnh hưởng trên nền tảng số đã trao đổi về thực trạng phụ nữ mang thai ngoài ý muốn do dịch Covid-19 và các giải pháp giúp họ tiếp cận thông tin chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) an toàn.

16 chuyên gia tham dự hội thảo trực tuyến "#TakeControl: Bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ trong bối cảnh dịch COVID-19" diễn ra hôm 24/9. Ảnh: Bayer

Theo số liệu mới nhất của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), sau 18 tháng xảy ra đại dịch, khoảng 12 triệu phụ nữ ở châu Á – Thái Bình Dương đã không thể tiếp cận các biện pháp ngừa thai và KHHGĐ, dẫn tới 1,4 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Điều này càng đào sâu thêm thực trạng bất bình đẳng giới và tác động đến bất ổn kinh tế xã hội về lâu dài trong khu vực.

Theo dữ liệu của Liên hiệp Quốc tế Làm cha mẹ Có kế hoạch (IPPF), hơn 5.600 phòng khám và các dịch vụ chăm sóc y tế cộng đồng tại 64 quốc gia đã bị đóng cửa do Covid-19, tính tới tháng 4/2020. Trong bối cảnh đó, các nền tảng kỹ thuật số trở thành phương tiện đóng vai trò chủ chốt trong việc truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ an toàn, giúp phụ nữ tiếp cận với các dịch vụ và chuyên gia y tế.

Tại một số quốc gia trong khu vực, giải pháp kỹ thuật số đã chứng minh được hiệu quả tích cực trong việc làm giảm số phụ nữ mang thai ngoài ý muốn và cải thiện nhận thức về sức khoẻ sinh sản cũng như KHHGĐ.

Ông Wirin Wetsiri, uỷ viên Hiệp hội Dược sĩ Marketing Thái Lan (MPAT), cho hay các dược sĩ nước này đang hướng đến hoạt động theo hình thức O2O, tức offline sang online, và tư vấn từ xa. Họ đã đạt được những thành công bước đầu khi thử nghiệm các nền tảng trực tuyến mới để tiếp cận với phụ nữ như sáng tạo các video về chủ đề tình dục và ngừa thai an toàn trên Tiktok, thu hút đông đảo lượng người xem nhờ nội dung dễ hiểu. Họ cũng dùng các tài khoản trên ứng dụng Line và Google My business để trao đổi với khách hàng và thuyết phục họ quay lại hiệu thuốc khi cần thiết phải tránh thai.

Hơn một triệu phụ nữ ở châu Á - Thái Bình Dương mang thai ngoài ý muốn do ảnh hưởng của Covid-19. Ảnh: Philippines Orphanage Foundation

Tiến sĩ Shivani Kapur, Giám đốc Các vấn đề Y tế, Chi nhánh Dược phẩm châu Á - Thái Bình Dương của Bayer, cho biết mục tiêu của Bayer là đến năm 2030 giúp cho 100 triệu phụ nữ ở các nước thu nhập thấp và trung bình được tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại.

"Đảm bảo sức khoẻ của phụ nữ và duy trì tiến bộ trong việc tiếp cận với các biện pháp ngừa thai là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi giữa đại dịch Covid-19", Tiến sĩ Shivani Kapur cho hay. "Cam kết lâu dài của chúng tôi đối với sức khỏe phụ nữ thúc đẩy chúng tôi hình thành một tương lai tốt đẹp hơn bằng cách trao quyền cho phụ nữ để họ đưa ra các quyết định sáng suốt về sức khỏe và KHHGĐ, đồng thời thúc đẩy việc đổi mới các phương pháp điều trị sức khỏe phụ nữ, để phục vụ phụ nữ bằng các giải pháp phù hợp, đúng thời điểm và trên nền tảng phù hợp".

Tiến sĩ Shivani Kapur, Giám đốc Các vấn đề Y tế, Chi nhánh Dược phẩm châu Á-Thái Bình Dương của Bayer, cam kết tập đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và đi đầu về đổi mới về kỹ thuật số. Ảnh: Bayer

Tại Việt Nam, Bayer cũng đang phối hợp với Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam thực hiện "Chương trình truyền thông kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe cộng đồng". Tiếp nối thành công của giai đoạn 1 từ năm 2017 đến năm 2020, kế hoạch từ năm 2021-2025 tiếp tục thể hiện sự hỗ trợ mạnh mẽ của Bayer đối với các chương trình quốc gia, giúp nâng cao nhận thức về kế hoạch hóa gia đình.

Trong thời gian tới, "Chương trình truyền thông kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe cộng đồng" sẽ chuyển đổi hướng tiếp cận từ trực tiếp sang hình thức truyền thông kỹ thuật số như livestream, tư vấn trực tuyến với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chương trình nhằm truyền đi thông điệp rằng tránh thai là việc của cả nam lẫn nữ giới. Tránh thai an toàn không chỉ tác động đến bản thân người trong cuộc, mà còn tác động đến cộng đồng, thay đổi cơ hội tiếp cận giáo dục, cơ hội nghề nghiệp và thậm chí là các yếu tố quyết định kinh tế xã hội đối với sức khỏe, đảm bảo được an ninh lương thực và sự ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình, cùng các mối quan hệ, sự an toàn và sức khỏe tổng thể.

Anh Ngọc