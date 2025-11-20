Ứng dụng gọi xe Tada ra mắt tại Hà Nội

Ứng dụng gọi xe Tada mở rộng hoạt động ra thị trường Hà Nội từ ngày 20/11, triển khai loạt ưu đãi cho người dùng mới với giá từ 5.000 đồng.

Chương trình gồm ba gói ưu đãi là miễn phí chuyến đi đầu tiên, đồng giá 1.000 đồng cho chuyến thứ hai và 5.000 đồng cho các chuyến xe hai bánh có giá trị dưới 20.000 đồng, áp dụng đến hết năm nay.

Tài xế Tada chở khách trên đường Hà Nội. Ảnh: Tada

Tada là ứng dụng gọi xe đa quốc gia, hoạt động tại TP HCM từ năm 2018, ghi nhận mức tăng trưởng ổn định trước khi mở rộng ra Hà Nội. Ứng dụng này vận hành theo mô hình "0% chiết khấu", cho phép tài xế giữ gần như toàn bộ số tiền thu từ khách hàng mà không phải chịu chiết khấu. Theo Tada, chính sách 0% chiết khấu này giúp tài xế chủ động nguồn thu, góp phần duy trì mức giá cạnh tranh, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm hoặc thời tiết bất lợi.

Cùng với chính sách giá, Tada triển khai nhiều chương trình nâng cao trải nghiệm người dùng, như chiến dịch "Nón sạch chuẩn gu, vi vu chẳng ngại", cung cấp mũ bảo hiểm đạt chuẩn và được vệ sinh định kỳ cho hành khách. Hoạt động này nhằm đảm bảo yếu tố an toàn và vệ sinh trong mỗi chuyến đi.

Tài xế Tada di chuyển trên đường với màu áo vàng và xanh đen đặc trưng. Ảnh: Tada

Theo Tada, từ đầu tháng 10, khi có thông tin đơn vị mở rộng ra Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng tài xế. Sau khoảng 7 tuần, đơn vị đã hoàn tất khâu chuẩn bị để chính thức vận hành tại thủ đô.

Tài xế Tada phục vụ khách hàng trong chiến dịch Nón sạch chuẩn gu. Ảnh: Tada

Theo đại diện doanh nghiệp, chuỗi ưu đãi khi ra mắt hướng tới việc giúp người dùng trải nghiệm dịch vụ mới với chi phí hợp lý, đồng thời mở rộng lựa chọn di chuyển trong đô thị. Với mô hình "không chiết khấu" và chính sách giá linh hoạt, Tada đặt mục tiêu tạo thêm cạnh tranh trên thị trường gọi xe Hà Nội, nơi người dùng ngày càng chú trọng đến yếu tố minh bạch và ổn định trong dịch vụ.

Thái Anh