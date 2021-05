Ứng dụng gọi xe Be thích ứng với làn sóng Covid-19 thứ 4

Tài xế Be tuân thử bộ nguyên tắc vàng beClean, chủ động phòng dịch, hướng dẫn khách hàng thực hiện, đảm bảo duy trì chuyến xe an toàn.

Vào thời điểm này, lời kêu gọi cả nước chung tay phòng, chống Covid-19 xuất hiện ở khắp mọi nơi. Trải qua 3 làn sóng Covid-19 tới nay, người dân không còn quá hoang mang trước những thông tin dồn dập của dịch bệnh.

Với ngành gọi xe công nghệ, cộng đồng tài xế của hãng xe Be nhanh chóng sẵn sàng tâm thế sống chung với những ảnh hưởng của dịch bệnh. Bộ nguyên tắc vàng beClean được các bác tài thực hiện nghiêm túc vì chuyến xe an toàn. Cụ thể, tài xế beBike tuân thủ 3 nguyên tắc: luôn đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện và vệ sinh xe mỗi ngày.

Be triẻn khai bộ nguyên tắc vàng beClean phòng Covid-19.

Trong khi đó, bác tài beCar thực hiện 5 nguyên tắc: Luôn đeo khẩu trang, hỗ trợ khách hàng mở cửa xe trong điều kiện cho phép, hạ kính xe để không khí được lưu thông tốt hơn, hạn chế nói chuyện và vệ sinh xe mỗi ngày.

Tài xế beCar Nguyễn Minh Tân (TP HCM) cho biết: "Dịch đang bùng phát nhiều nơi, phòng dịch là phòng cho chính mỗi người, bản thân bác tài phòng dịch thì cũng tạo sự an tâm cho khách đặt xe. Tôi thấy không bất tiện, lại có ích cho chính công việc của mình".

Be dành nhiều sự quan tâm cho các tài xế, lấy tài xế làm gốc. Chất lượng chuyến xe góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng dịch vụ của thương hiệu.

Trong năm 2019, hãng xe thuần Việt triển khai các biện pháp phòng dịch, đưa ra những chế tài yêu cầu tài xế phải tuân thủ. Năm 2020, Be trao quyền chủ động cho đội ngũ tài xế bằng cuộc thi beClean. Tài xế chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch kết hợp cùng những phản hồi tích cực của khách hàng.

Cộng đồng tài xế Be chủ động chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, linh hoạt thực hiện các thao tác phòng dịch phù hợp thực tế. Tài xế được ghi nhận, thưởng khích lệ khi nhận được nhiều phản hồi tích cực của hành khách.

Bên cạnh đó, định kỳ 8h sáng mỗi ngày, Be đều gửi thông báo đến cho khách hàng kêu gọi việc tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Nguyên tắc hoạt động của tài xế beCar.

Anh Hoàng Minh (Hà Nội), khách hàng thân thiết của Be cho biết: "Các anh tài xế Be rất chu đáo, cẩn thận. Khi tôi lên xe, anh cho rửa tay, kéo cửa kính xuống để phòng dịch. Xe sạch đẹp, đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, găng tay y tế".

Trong thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, mọi hoạt động đời sống sản xuất đều bị ảnh hưởng. Công việc của các tài xế công nghệ cũng trở nên khó khăn, có nhiều yêu cầu cao hơn về an toàn phòng dịch. Sự chủ động của các tài xế Be thể hiện tinh thần "Tài xế Be chung tay vì chuyến xe an toàn, đẩy lùi Covid-19". Đại diện hãng cho biết, giải pháp phòng dịch áp dụng lâu dài, giúp đảm bảo kinh tế của cá nhân tài xế, hoạt động kinh doanh của hãng xe, duy trì việc làm ổn định cho khoảng 300.000 nhân viên của Be.

Tài xế luôn đeo khẩu trang, hạn chế nói chuyện và vệ sinh xe để phục vụ khách hàng.

Be cũng yêu cầu toàn thể nhân viên tuân thủ nguyên tắc 5K, bắt buộc đeo khẩu trang khi đến văn phòng. Trường hợp thường xuyên tiếp xúc các tài xế phải sử dụng thêm tấm chắn. Nhân viên Be phải khai báo đầy đủ thông tin về những địa phương đã đến, đi qua trong dịp lễ.

Riêng những trường hợp đi qua vùng dịch, tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm, lập tức tiến hành khai báo y tế. Đồng thời chủ động liên hệ với trưởng bộ phận để sắp xếp lịch làm việc phù hợp, đảm bảo công việc vận hành tốt.

