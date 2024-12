Ứng dụng giúp tra cứu biến động giá nhà

Ứng dụng "Batdongsan: Mua bán và Cho thuê" cung cấp lịch sử giá giúp người mua/thuê kiểm chứng biến động giá từng khu vực.

Nền tảng công nghệ Batdongsan (thuộc tập đoàn PropertyGuru) phát triển ứng dụng trên thiết bị di động mang tên Batdongsan: Mua bán và Cho thuê. Tính năng nổi bật của ứng dụng này là "Lịch sử giá", giúp hiển thị biến động giá rao bán và cho thuê của từng loại hình bất động sản tại khu vực, dự án cụ thể mà người dùng quan tâm trong khoảng thời gian lên đến 5 năm.

Thay vì chạy hỏi khắp nơi, tra thông tin từ nhiều nguồn, chỉ cần vài giây truy cập ứng dụng "Batdongsan: Mua bán và Cho thuê", người dùng có thể lấy biểu đồ giá được Batdongsan tổng hợp từ hàng triệu tin đăng bất động sản trong lịch sử nhiều năm. Ứng dụng này còn đưa ra giá rao bán ở các khu vực, dự án lân cận để người dùng so sánh, đối chiếu.

Anh Văn Khiêm (Hà Đông, Hà Nội), vừa mua một căn chung cư hai phòng ngủ vào tháng 11/2024. Anh chia sẻ rằng khi theo dõi trên ứng dụng của Batdongsan, anh nhận thấy dự án mình quan tâm đã tăng giá liên tục hơn nửa năm 2024 nhưng có dấu hiệu giảm nhẹ trong tháng 11. Nhờ theo tính năng lịch sử giá trong ứng dụng, anh đã quyết định nhanh chóng để kịp mua nhà trước Tết.

Giao diện của ứng dụng Batdongsan: mua bán và cho thuê trên nền tảng di động. Ảnh: Batdongsan

Ngoài tính năng "Lịch sử giá", ứng dựng còn có nhiều ưu điểm như kho dữ liệu bất động sản lớn với hàng triệu tin đăng mỗi tháng

Việc thường xuyên xác thực các tin đăng là nỗ lực của Batdongsan nhằm góp phần xây dựng thị trường minh bạch hơn. Ngọc Vy - một người dùng ứng dụng cho biết tính năng "Tin xác thực" giúp cô yên tâm hơn khi tìm nhà thuê vì đảm bảo tin đăng chính xác về cả hình ảnh lẫn thông tin.

Bên cạnh đó, tính năng "Môi giới chuyên nghiệp" giúp người mua/thuê bất động sản lọc tìm môi giới có chuyên môn cao đã được xác thực thông tin cá nhân và đảm bảo các tiêu chí về kinh nghiệm, chứng chỉ

Người dùng cũng không lo bị lạc vào "ma trận" tin đăng khổng lồ nhờ bộ lọc thông minh, giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm theo yêu cầu cá nhân về vị trí, dự án, loại hình, diện tích và mức giá.

Người dùng có thể tra cứu lịch sử giá nhà trên ứng dụng Batdongsan. Ảnh: batdongsan

Dữ liệu từ Batdongsan cho biết trong tháng 11/2024, mức độ quan tâm đến chung cư Hà Nội giảm 24% so với tháng liền trước và giảm 25% so với tháng 11/2023. Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc nền tảng Batdongsan (thuộc tập đoàn PropertyGuru) đánh giá thị trường chung cư Hà Nội đang trong giai đoạn đi ngang sau một thời kỳ biến động mạnh. Giá trị bất động sản tăng cao cùng với tỷ suất lợi nhuận cho thuê suy giảm đã làm tâm lý người mua nhà hạ nhiệt so với đầu năm.

Cũng theo dữ liệu của Batdongsan, đối với top 10 dự án chung cư giảm giá mạnh nhất toàn quốc trong tháng 12 so với tháng 11/2024, mức giảm là từ 4% đến 8%. Tuy nhiên, trong số 10 dự án chung cư có giá tăng mạnh nhất cùng thời điểm, tốc độ tăng giá lên đến 7% đến 21%. Chuyên gia cho rằng thị trường chung cư đang ở giai đoạn thăm dò, cân nhắc lại nguồn cung và lực cầu để có sự điều chỉnh phù hợp.

Để tìm hiểu thông tin giá của chung cư hay nhà riêng, đất nền, phòng trọ, biệt thự, nhà phố, người mua - thuê và nhà đầu tư có thể truy cập ứng dụng "Batdongsan: Mua bán và Cho thuê" của nền tảng công nghệ Batdongsan để theo dõi biến động giá khách quan và chi tiết ở từng dự án, địa điểm cụ thể.

Yên Chi