Ứng dụng công nghệ và dinh dưỡng để kiểm soát đường huyết

Trang bị kiến thức, thực hiện chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp, dùng thuốc đầy đủ, kết hợp ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp người bệnh có thể đạt mục tiêu đường huyết tốt hơn.

Thông tin nêu tại chương trình "Chủ động quản lý đường huyết toàn diện với giải pháp công nghệ và dinh dưỡng" nhân ngày Đái tháo đường thế giới 14/11 do Khoa Nội tiết và Đái tháo đường - Bệnh viện Bạch Mai, Hội Tiết chế dinh dưỡng Việt Nam và Abbott phối hợp tổ chức.

Tại sự kiện, các chuyên gia của Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng - Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh người mắc đái tháo đường cần tuân thủ các nguyên tắc: duy trì cân nặng khỏe mạnh, chia bữa ăn hợp lý và khung giờ ăn ổn định, cần ăn đủ chất bột đường, tăng cường bổ sung chất xơ và ăn đa dạng các loại thực phẩm.

Người tham dự sự kiện tìm hiểu cách ứng dụng công nghệ và dinh dưỡng để quản lý đường huyết. Ảnh: Hữu Quyết

Tại chương trình, các chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn người tham dự thực hành chọn thực phẩm, đọc nhãn sản phẩm và nhận biết thực phẩm có lượng đường phù hợp.

Để hỗ trợ kiểm soát đường huyết, người mắc đái tháo đường có thể sử dụng sản phẩm dinh dưỡng đường uống chuyên biệt, có công thức đầy đủ, phù hợp với nhu cầu của người bệnh. Theo kết quả nghiên cứu của Chee WSS và cộng sự thực hiện với 230 bệnh nhân, được công bố vào năm 2017, việc bổ sung dinh dưỡng chuyên biệt Glucerna giúp giảm đến 1,1% HbA1c sau 6 tháng dùng kết hợp với chế độ ăn điều chỉnh và tư vấn tạo động lực. Một nghiên cứu khác của Irene M Stratton và các cộng sự thực hiện với dữ liệu từ 4.585 bệnh nhân được công bố vào năm 2000, cho thấy mỗi 1% HbA1c giảm sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng.

Chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý giúp ổn định đường huyết. Ảnh: Như Quỳnh

TS.BS Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, quản lý tốt đường huyết là yếu tố then chốt để người bệnh duy trì sức khỏe và năng suất làm việc. Khi được trang bị kiến thức khoa học, thực hiện chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp kết hợp với dùng thuốc đầy đủ thì người bệnh có cơ hội đạt mục tiêu đường huyết tốt hơn. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến cho phép kiểm soát đường huyết toàn diện, hiệu quả và an toàn hơn, giúp người bệnh tránh được các biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Công nghệ y tế tiên tiến đã cung cấp các giải pháp theo dõi đường huyết thuận tiện, ít gây đau và giúp người bệnh đái tháo đường nhìn rõ, chi tiết diễn biến đường huyết. Hội thảo cũng cập nhật về công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM). Thiết bị này giúp cung cấp bức tranh toàn diện về đường huyết trong ngày, gồm cả chỉ số đường huyết cao hay thấp, cũng như mức dao động đường huyết và đặc biệt là xu hướng thay đổi đường huyết để người bệnh có thể chủ động điều chỉnh lối sống, ăn uống.

Chị Thanh Huyền, đã có 5 năm sống cùng đái tháo đường, chia sẻ tại chương trình: "Thời gian đầu, tôi dùng máy đo mao mạch ở tay, mỗi ngày phải đo 20-30 lần, rất đau. Sau đó biết đến CGM - thiết bị đo đường huyết liên tục, tôi đã chuyển sang dùng vì đỡ đau và tiện hơn nhiều".

Chị Thanh Huyền chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Anh

CGM cũng giúp bác sĩ nắm bắt tình trạng của bệnh nhân để đưa ra quyết định điều trị phù hợp hơn, nâng cao hiệu quả điều trị. Công nghệ này đã được Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA), Bộ Y tế và Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam khuyến cáo sử dụng cho người bệnh đái tháo đường, nhất là người bệnh có điều trị insulin, người bệnh hay bị hạ đường huyết hoặc đang kiểm soát đường huyết kém.

Người tham dự nghe hướng dẫn cách theo dõi đường huyết bằng thiết bị CGM FreeStyle Libre cũng như kinh nghiệm vận dụng công nghệ này để chủ động điều chỉnh lối sống. Hơn 7 triệu người trên thế giới đang sử dụng công nghệ này tại hơn 60 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Công nghệ CGM giúp theo dõi đường huyết liên tục, không cần trích máu ngón tay. Ảnh: Như Quỳnh

Chương trình "Chủ động quản lý đường huyết toàn diện với giải pháp công nghệ và dinh dưỡng" đóng góp giải quyết các thách thức sức khỏe tại Việt Nam và mang các giải pháp khoa học tiên tiến để cùng cộng đồng hướng đến cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Tập trung hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng, phòng tránh và điều trị các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch là một trong những ưu tiên của Abbott trong 30 năm hoạt động tại Việt Nam. Ông Douglas Kuo, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam cho biết: "Chúng tôi cam kết đóng góp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua công nghệ và sáng kiến nhằm tạo dựng một tương lai khỏe mạnh, bền vững cho người dân Việt Nam".

