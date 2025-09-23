Ứng dụng công nghệ số trong thi đua khen thưởng ngành Khoa học và Công nghệ

Công đoàn Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để đánh giá, khen thưởng chính xác, kịp thời, minh bạch.

Đây là một trong những phương hướng trong công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2025-2030, được Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, sáng 23/9 ở Hà Nội.

Công đoàn sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và đánh giá thi đua, khen thưởng, "bảo đảm chính xác, kịp thời, khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong thi đua, khen thưởng", theo đại diện Công đoàn Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Để làm được điều đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra là xây dựng phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng dùng chung cho hệ thống Công đoàn KH&CN Việt Nam. Việc báo cáo, đánh giá, thống kê thi đua sẽ được làm trên nền tảng số, đồng thời hồ sơ khen thưởng được số hóa.

Ngoài đẩy mạnh công nghệ số, Công đoàn KH&CN Việt Nam cũng đưa ra loạt phương hướng cho giai đoạn tới, trong đó có việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng "lấy người lao động làm trung tâm, lấy hiệu quả công việc và giá trị sáng tạo làm thước đo", nhân rộng gương điển hình tiên tiến, nhất là nhà khoa học trẻ, nữ trí thức tiêu biểu, cán bộ trẻ tài năng trong các lĩnh vực nghiên cứu, khoa học và công nghệ.

Trong báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và khen thưởng giai đoạn 2020-2025 trước đó, Công đoàn KH&CN cho biết đã phát động các phong trào như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Giỏi việc nước, Đảm việc nhà; Xanh - Sạch - Đẹp; Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tháng 9/2025. Ảnh: Lưu Quý

Một trong những thành công được đề cập là việc triển khai Chương trình "Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng Covid-19", trong đó hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký với 3.100/3.000 sáng kiến được công nhận, tổng giá trị làm lợi ước đạt 1.000 tỷ đồng trong giai đoạn 1. Kết quả năm 2021-2025 đã có trên 23.151 sáng kiến, đề tài các cấp được công nhận, với tổng số tiền làm lợi trên 7.617 tỷ đồng, các cấp đã khen thưởng trên 27 tỷ đồng cho tập thể, cá nhân có sáng kiến, đề tài.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đánh giá công đoàn ngành đã phát động nhiều phong trào thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn như: Thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bình dân học vụ số, Chuyển đổi số để làm việc tốt hơn... Ông cũng đề cập đến hàng trăm đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích được đăng ký và áp dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt.

"25 tập thể và 167 cá nhân được tôn vinh tại hội nghị chính là những minh chứng sinh động cho tinh thần sáng tạo, vượt khó, dám nghĩ, dám làm của người lao động ngành Khoa học và Công nghệ", Thứ trưởng nói.

Về giai đoạn mới 2025-2030, ông cho rằng ngành Khoa học và Công nghệ bước vào giai đoạn thách thức, nhưng cũng là cơ hội lớn, đòi hỏi ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lưu Quý

Trước yêu cầu đó, ông đề nghị công đoàn đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua. "Mỗi phong trào phải có tiêu chí rõ ràng, chỉ tiêu cụ thể, có sơ kết, tổng kết kịp thời. Khuyến khích phong trào thi đua theo chuyên đề như thi đua nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia", ông nói.

Lưu Quý