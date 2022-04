Ứng dụng công nghệ hiện đại vào chăm sóc sức khỏe cho trẻ

Công nghệ hiện đại từ châu Âu giúp sản phẩm Smartbibi không lẫn tạp chất, độ đồng nhất cao, cho trẻ tăng cường hấp thu vitamin và khoáng chất.

Chăm con khỏe mạnh là mong muốn của mọi gia đình. Làm thế nào để bé vừa bổ sung đủ vi chất dinh dưỡng, vừa tăng sức đề kháng và phát triển toàn diện trí tuệ và thể chất được nhiều bà mẹ quan tâm. Vì thế, công ty dược phẩm Gricar (Italy) đã cho ra mắt bộ sản phẩm Smartbibi với các thành phần được nghiên cứu phù hợp với trẻ nhỏ, từ đó, hỗ trợ trẻ hấp thu đầy đủ dưỡng chất thiết yếu và phát triển khỏe mạnh.

Trụ sở công ty dược phẩm Gricar tại Italy. Ảnh: Smartbibi Việt Nam.

Công ty dược phẩm Gricar là một trong những công ty dược phẩm nổi tiếng tại châu Âu với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng và thiết bị y tế từ thiên nhiên.

Theo đại diện Công ty cổ phần dược phẩm Delap - đơn vị nhập khẩu và phân phối sản phẩm Smartbibi của Công ty dược phẩm Gricar cho biết, Gricar hoạt động dựa trên triết lý đặt lợi ích sức khỏe tự nhiên lên hàng đầu để tạo ra các giải pháp chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cải thiện bệnh. Bộ sản phẩm Smartbibi trước khi được tung ra thị trường đều phải đảm bảo tuân thủ những tiêu chuẩn hàng đầu trong dược phẩm như: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, Bio Cert và GMP.

Đại diện Công ty cổ phần dược phẩm chia sẻ thêm, các sản phẩm Smartbibi đều được sản xuất trong nhà máy rộng hơn 3.000 m2 với nhiều phân khu như xử lý các dạng sản phẩm rắn, lỏng, viên khác nhau cùng với sự quản lý nghiêm ngặt về nhiệt độ, áp suất, độ bụi không khí. Với bộ tiêu chí này, các sản phẩm Smartbibi đến tay người tiêu dùng không lẫn tạp chất, có độ đồng nhất cao, không chất bảo quản và đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng.

Bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất sẽ giúp trẻ dễ dàng phát triển khoẻ mạnh. Ảnh: Smartbibi Việt Nam.

Công nghệ Emuldrop tăng cường hấp thu dưỡng chất

Thông thường, trẻ sơ sinh sẽ cần khoảng 400 IU vitamin D3, trẻ từ 1-18 tuổi cần 600-1.000 IU vitamin D3 mỗi ngày. Theo các nhà khoa học, vitamin D3 có thể được bổ sung bằng cách cho trẻ tắm nắng hoặc thông qua chế độ dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc bổ sung vitamin D3 bằng thực phẩm lại gặp phải trở ngại vì vi chất này dễ bị thất thoát qua quá trình nấu chín.

Để giúp bổ sung đầy đủ lượng vitamin và khoáng chất cần thiết cho bé, Gricar đã nghiên cứu và cho ra đời công nghệ Emuldrop.

Theo đại diện Công ty cổ phần dược phẩm Delap, công nghệ này dạng chất lỏng có khả năng tự phân tán tạo hệ micelle khi tiếp xúc với chất lỏng ở miệng, dạ dày và đường ruột. Do đó, nó sẽ giúp cải thiện khả năng hấp thu ở cả ruột và dưới lưỡi đối với các hoạt chất tan trong chất béo và không ổn định trong nước. Việc ứng dụng công nghệ mới này vào dây chuyền sản xuất Smartbibi D3 giúp sản phẩm này có thể bảo vệ tính ổn định và tăng khả năng hấp thu của hoạt chất vitamin D3 lên gấp 13 lần.

Các sản phẩm Smartbibi dành cho trẻ. Ảnh: Smartbibi Việt Nam.

Không chỉ giúp quá trình hấp thụ vitamin D3 thành công cho trẻ, công ty dược phẩm Grical còn nghiên cứu đến các dưỡng chất khó hấp thu khác như kẽm, vitamin C, vitamin A, vitamin K2,...

Theo đại diện Công ty cổ phần dược phẩm Delap nói, Smartbibi là bộ sản phẩm hoàn toàn không chứa các yếu tố gây dị ứng cho bé như gluten, lactose, cồn, độc tố, không chứa nguyên liệu chuyển gen, không chất tạo màu và không chất bảo quản. Ngoài áp dụng công nghệ tiên tiến, thành phần của bộ sản phẩm cũng được nhà sản xuất nghiên cứu một cách tối ưu nhằm đáp ứng mong muốn cùng mẹ chăm con một cách thông minh và hiệu quả. Các sản phẩm Smartbibi hiện nay gồm:

Smartbibi Zinc: hỗ trợ bổ sung kẽm, vitamin C giúp tăng sức đề kháng; hỗ trợ cải thiện tình trạng biếng ăn, chậm lớn ở trẻ thiếu kẽm.

Smartbibi Immunic: bổ sung các loại vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể; hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho trẻ trong giai đoạn phát triển.

Smartbibi Maxcal: bổ sung canxi, vitamin D3 và vitamin K2 giúp tăng khả năng hấp thu canxi, giúp giảm nguy cơ thiếu hụt canxi, hỗ trợ sự phát triển chiều cao và giảm nguy cơ còi xương, xương mềm yếu, chậm mọc răng do thiếu canxi.

Smartbibi Cough: hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, ho có đờm, đau rát họng do viêm họng, do cảm cúm, ho do môi trường, do thay đổi thời tiết.

Smartbibi Prospray: hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp trên; hỗ trợ làm dịu họng, hỗ trợ giảm triệu chứng: đau họng, ho do viêm họng, viêm phế quản.

Huyền My