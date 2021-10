Ứng dụng công nghệ góp phần giúp ngành F&B phục hồi

Các chuyên gia chia sẻ về cơ hội và thách thức trong lĩnh vực F&B và giải pháp phục hồi, phát triển hoạt động kinh doanh an toàn trong thời kỳ bình thường mới.

Thông tin chia sẻ tại chương trình New Normal Talk số thứ hai với chủ đề "Giải pháp hoạt động an toàn và phát triển bền vững cho ngành F&B trong thời kỳ bình thường mới". Chuỗi chương trình do Liên minh Chuyển đổi số (DTS) tổ chức, bảo trợ bởi Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và đơn vị truyền thông MCV Group.

Đồng hành cùng chương trình là các đơn vị FPT Telecom, Chương trình sức khỏe cộng đồng iCitizen, công ty Tái tạo sức khỏe AHMT, Casugol (Singapore), công ty GMO-z.com (Nhật Bản), công ty công nghệ truyền thông MVOT, Digimind Việt nam...

Tham gia tọa đàm có nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành như ông Leon Trương - Chủ tịch Liên minh DTS, bà Huỳnh Bích Trân - Giám đốc ngành bán lẻ NielsenIQ Vietnam, ông Lucas Trương - Giám đốc F&B Vidogroup, CEO Indochine, bà Trương Tố Linh - Phó giám đốc iCheck, ông Đỗ Đăng Khoa - Giám đốc Marketing CNV Loyalty và ông Nguyễn Kim Nhi - sáng lập kiêm CEO PosApp.

Các diễn giả tham gia chương trình vào ngày 28/10. Ảnh chụp màn hình

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng, dịch vụ ăn uống đang đối mặt với một giai đoạn nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Tuy nhiên, dự báo nhu cầu thị trường sẽ tăng trở lại khi kinh tế dần phục hồi, mở ra các cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp sẵn sàng thay đổi, thích ứng tình hình mới.

Ông Leon Trương giới thiệu chủ đề New Normal Talk số thứ hai hướng đến các giải pháp đơn giản, ứng dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp F&B dễ dàng đưa vào thực tiễn, phục hồi cũng như phát triển hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn.

"Giải pháp số hóa toàn diện từng bộ phận, từng chức năng là một trong những giải pháp quan trọng giúp tăng trưởng doanh thu", ông Leon Trương nói.

Dưới góc độ là chuyên gia công tác tại đơn vị nghiên cứu thị trường, bà Huỳnh Bích Trân cho biết xu hướng người tiêu dùng hiện nay hướng đến sự tiện lợi, trải nghiệm an toàn tại nhà, sản phẩm thân thiện với môi trường và phát triển sản phẩm mới. Doanh nghiệp F&B có thể dựa trên xu hướng này để đưa ra giải pháp phù hợp nhu cầu khách hàng trong thời kỳ mới.

"Doanh nghiệp nói chung và F&B nói riêng cần tập trung lợi ích lâu dài là chất lượng sản phẩm hay đa dạng hình thức thanh toán qua tiền mặt, thẻ ATM, VISA, ví điện tử; tối ưu trải nghiệm đa kênh online và offline; thay đổi cách thức tiếp cận theo kiểu mới", bà Trân giải thích.

Ngoài việc tập trung vào sản phẩm, mô hình kinh doanh cần kết hợp biện pháp bán hàng, vận hành, phòng tránh lây nhiễm, marketing và chăm sóc khách hàng để đạt được hiệu quả tối ưu.

Ông Nguyễn Kim Nhi đề xuất doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các ứng dụng bán hàng online hoặc giao hàng, kết hợp sử dụng nền tảng sẵn có như ShopeeFood, BaeMin, Grab; tự xây dựng ứng dụng riêng hoặc đơn giản bán trên mạng xã hội... nhằm thúc đẩy bán hàng, tăng doanh thu.

"Xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống quản lý bán hàng đầy đủ thông tin sản phẩm, vận chuyển đến khi hoàn tất đảm bảo trải nghiệm cho khách hàng", ông Nhi nói.

Đồng quan điểm, ông Lucas Trương cho rằng các doanh nghiệp F&B cần đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống quản lý bán hàng online, quản lý kho và các quy trình vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu mới.

"Sử dụng phần mềm thanh toán để tối ưu thời gian và chi phí nhân sự là cần thiết đối với các doanh nghiệp dù quy mô lớn hay nhỏ", theo ông Lucas Trương.

Bà Trương Tố Linh nhấn mạnh, QR code là một giải pháp để giúp tăng trải nghiệm khách hàng, có thể kết hợp voucher mua hàng hay quà tặng đính kèm QR Code dẫn đến fanpage, trang mua hàng, thực đơn, chương trình minigame.... Thông qua nguồn dữ liệu khách hàng thu thập để đánh giá nhằm cải thiện và xây dựng các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Tiếp nối, ông Đỗ Đăng Khoa khuyến khích nhà hàng, quán ăn kết hợp nền tảng loyalty marketing (nền tảng tổ chức chiến dịch marketing nhằm xây dựng, nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng) để chăm sóc khách hàng, nâng cao trải nghiệm và mang đến sự hài lòng. Tăng tương tác nhằm thu hút khách hàng trung thành thay vì chỉ tập trung tiếp cận người mới.

Nền tảng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp có thể giúp doanh nghiệp thiết kế các chương trình phù hợp, đo lường hiệu quả marketing chuẩn xác một cách dễ dàng nhất, cải thiện trải nghiệm tốt hơn không chỉ trên nền tảng online.

Công nghệ và chuyển đổi số đã mang lại những giải pháp thực tiễn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và ăn uống. Ứng dụng những giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp có thể tập trung vào năng lực cốt lõi, mang đến trải nghiệm tốt hơn, tạo ra xu hướng mới, nâng cao vị thế của thương hiệu trong môi trường cạnh tranh.

DTS và các đối tác dành 300 phần quà tặng là các giải pháp công nghệ như hệ thống quản lý bán hàng ngành F&B, hệ thống marketing và chăm sóc khách hàng, hệ thống QR code cho 300 doanh nghiệp cho đến 31/12. Độc giả đăng ký tại đây .

Minh Huy