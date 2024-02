Ứng dụng Chiếu phim Quốc gia lên top đầu App Store Việt

NCC, ứng dụng của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, vượt TikTok, Netflix trên bảng xếp hạng tải nhiều của App Store nhưng bị nhận nhiều đánh giá một sao.

Theo thống kê của App Store tại Việt Nam ngày 21-22/2, app Chiếu phim Quốc gia NCC nằm vị trí số một trong bảng xếp hạng ứng dụng giải trí được tải nhiều nhất. Trong khi đó, trên danh sách app miễn phí nói chung, NCC có tên trong top 5 cùng với các ứng dụng phổ biến như Facebook, Messenger, TikTok.

Đây cũng là lần đầu NCC vượt qua được những nền tảng lớn như Netflix, Lotte Cinema, CGV.

Ứng dụng Chiếu phim Quốc gia NCC đứng đầu bảng xếp hạng App miễn phí, hạng mục giải trí trên App Store. Ảnh: Khương Nha

Nguyên nhân chính được cho là nhờ hiệu ứng phim Đào, phở và piano. Trước đó vào 20/2, trang web Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cũng không thể truy cập do quá tải. "Khách hàng có thể dùng ứng dụng NCC và app ngân hàng có mục Vé xem phim để mua vé", Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ra thông báo kèm đường dẫn về NCC trên App Store và CH Play.

Tuy nhiên trên cả kho ứng dụng của Apple và Google, ứng dụng đang nhận hàng loạt đánh giá một sao với lý do hoạt động lỗi, không thể tải, không kết nối được máy chủ (server). "Đăng ký tài khoản trên ứng dụng không được, liên tục báo lỗi API không tồn tại", một người dùng bình luận trên App Store kèm đánh giá một sao.

Trên CH Play, nhiều người cũng gặp tình trạng tương tự. Một người cho biết điện thoại của mình có thể truy cập tất cả ứng dụng khác, nhưng khi mở NCC lại báo mất kết nối với máy chủ. "Tôi đã thử đăng ký gói 4G mới, mở xem YouTube được nhưng không vào ứng dụng NCC được", người dùng Ngọc Anh cho hay.

Một số người nói đã vào được ứng dụng nhưng gặp lỗi khi ở mục Lịch phim để đặt vé hoặc Vé đã mua để lấy thông tin. Giao diện app cũng không có mục liên hệ, góp ý để nhận phản hồi, tìm hỗ trợ.

Người dùng đánh giá ứng dụng NCC trên App Store. Ảnh chụp màn hình

Trên App Store, NCC đang được đánh giá 1,8 trên thang điểm 5. Trong khi đó người dùng Android chấm ứng dụng 2,1 điểm.

Theo ông Trần Tuấn, Giám đốc công nghệ một công ty phần mềm tại TP HCM, việc trang web, ứng dụng bị treo, không truy cập được có thể do server quá tải. "Vấn đề này đến từ thiết kế hệ thống ban đầu không tính trước lượng truy cập có thể tăng đột biến. Tuy nhiên, việc website hiển thị thông báo 'không thể truy cập' trong thời gian dài như Trung tâm Chiếu phim Quốc gia là do họ chủ động ngắt kết nối khỏi server, chứ không phải sập do quá tải truy cập cùng lúc", ông Tuấn giải thích.

Theo ông, một số đơn vị vận hành thường đấu nối chung một máy chủ cho nhiều hệ thống như website, ứng dụng và hoạt động nội bộ. Do đó, một bên bị quá tải có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cả hệ thống.

Trên trang Facebook, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thông báo hiện chỉ bán vé xem phim Đào, phở và piano trực tiếp tại quầy. Fanpage cũng liên tục cập nhật các suất chiếu, số lượng vé còn trống.

Ngoài NCC, một ứng dụng Việt khác là Beta Cinemas cũng lên top 3 ứng dụng giải trí được tải nhiều trên App Store, sau khi rạp này thông báo sẽ chiếu phim Đào, phở và piano. Tuy nhiên, cả trang web và ứng dụng này cũng đang lỗi, truy cập chập chờn do quá tải.

Khương Nha