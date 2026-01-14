Ứng dụng 'Are you dead' thành hiện tượng mạng tại Trung Quốc

Ứng dụng Sileme (Are you dead), có nghĩa "Bạn đã chết chưa", dành cho những người sống một mình đang thu hút sự chú ý lớn ở Trung Quốc và trên toàn cầu.

Do công ty Moonscape Technologies phát triển, Sileme được giới thiệu là công cụ giúp việc sống một mình trở nên an toàn hơn. Với biểu tượng con ma, ứng dụng đưa người dùng đến một trang thông tin để nhập tên của họ và địa chỉ email của người liên hệ khẩn cấp. Nếu không đăng nhập trong hai ngày, hệ thống gửi email báo động đến địa chỉ này. Ứng dụng ban đầu miễn phí, nhưng hiện người dùng cần trả 8 nhân dân tệ (1,15 USD).

"Dù bạn là nhân viên văn phòng độc thân, sinh viên xa nhà hay bất kỳ ai đang ở một mình, ứng dụng sẽ là người bạn đồng hành. Việc điểm danh hàng ngày báo hiệu sự an toàn, trong khi các tình huống bất thường sẽ kích hoạt thông báo sớm để mang lại sự an tâm cho những người quan tâm đến bạn", Sileme mô tả trên App Store.

Ứng dụng Sileme hiện có tên quốc tế Demumu. Ảnh: Indian Express

Dù tên gọi được đánh giá nhạy cảm, thẳng thắn và gây nhiều tranh cãi, Sileme nhanh chóng phổ biến và dẫn đầu danh sách ứng dụng trả phí trên cửa hàng iOS Trung Quốc từ cuối tuần qua. Hiện app có tên quốc tế Demumu và xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng ứng dụng trả phí của Apple.

"Cảm ơn cư dân mạng vì sự ủng hộ nhiệt tình. Chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ vô danh do ba người sinh sau năm 1995 đồng sáng lập và vận hành độc lập", Sileme cho biết.

Theo Global Times, ứng dụng được đón nhận do ngày càng nhiều người Trung Quốc sống một mình, khi tỷ lệ kết hôn giảm và số người già cô độc tăng. Năm 2024, người sống một mình chiếm khoảng 1/5 tổng số hộ gia đình ở Trung Quốc, tăng đáng kể so với mức 15% cách đây một thập kỷ.

"Tôi nghĩ khi bước vào tuổi trung niên, ai cũng bắt đầu lo về chuyện của bản thân sau khi chết", Sasa Wang, 36 tuổi, nhân viên văn phòng, nói với AFP.

Một số người thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của ứng dụng vẫn tỏ ra e ngại. Yaya Song, nhân viên IT 27 tuổi, cảm thấy tò mò nhưng mức phí 8 nhân dân tệ hơi cao nên chưa tải về dùng thử. Cô cho rằng tên ứng dụng "nghe hơi bạo lực" và nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, công ty nơi họ làm việc thường sẽ nhận ra điều bất ổn trước cả gia đình và bạn bè.

Hu Xijin, cựu biên tập viên của Global Times, lại ca ngợi tiềm năng của Sileme, đặc biệt với người cao tuổi. Ông gợi ý đổi tên ứng dụng thành "Bạn còn sống không?" để mang đến sự thoải mái cho người cao tuổi về mặt tâm lý. Tài khoản của ứng dụng phản hồi trên mạng xã hội rằng họ sẽ "nghiêm túc xem xét và cân nhắc" việc đổi tên.

Thu Thảo (Theo AFP, Reuters)