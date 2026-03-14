Ứng dụng AI vào phục hồi chức năng sau phẫu thuật cột sống

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc ứng dụng hệ thống Neuroforma tích hợp AI nhằm hỗ trợ theo dõi vận động và điều chỉnh bài tập theo từng giai đoạn.

Theo BSCKI Đinh Văn Hào, Trưởng khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, sau mổ cột sống, người bệnh thường cần phục hồi chức năng sớm để kích hoạt hệ thần kinh, hạn chế teo cơ, cứng khớp, cải thiện cảm giác và dần lấy lại khả năng vận động.

Trong quá trình này, hệ thống thực tế ảo Neuroforma tích hợp AI được xem là công cụ hỗ trợ nhờ khả năng ghi nhận chi tiết các thay đổi về vận động mà quan sát thông thường khó phát hiện. Tính năng AI giúp giúp lượng hóa chính xác khả năng vận động của bệnh nhân sau mổ cột sống thông qua các chỉ số như biên độ vận động, thăng bằng, phối hợp động tác và sức bền. Dữ liệu này cho phép bác sĩ theo dõi sát tiến triển và tối ưu phác đồ điều trị.

Phục hồi chức năng sau phẫu thuật cột sống giúp người bệnh lấy lại vận động nhanh chóng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Các bài tập được thiết kế dưới dạng mô phỏng trong không gian ba chiều, cho phép bệnh nhân tương tác trực tiếp theo khả năng vận động ở từng giai đoạn hồi phục. Trong suốt quá trình tập, AI ghi nhận và phân tích chuyển động, từ đó đánh giá mức độ đáp ứng và hỗ trợ điều chỉnh bài tập linh hoạt, phù hợp hơn với từng người bệnh.

Hệ thống thực tế ảo Neuroforma tích hợp AI hỗ trợ người bệnh trong quá trình hồi phục chức năng sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Song song với Neuroforma, bệnh nhân còn được phối hợp thêm các phương pháp phục hồi chức năng khác như oxy cao áp, điện xung kích thích và châm cứu. Ví dụ trường hợp bệnh nhân Tuấn (45 tuổi) nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi do chấn thương cột sống cổ. Anh được xây dựng liệu trình phục hồi chức năng với hệ thống thực tế ảo Neuroforma tích hợp AI, hỗ trợ phục hồi cảm giác, kích thích thần kinh, tập thăng bằng, vận động tứ chi và rèn luyện khả năng tự chủ trong sinh hoạt.

Người bệnh đi lại bình thường sau liệu trình tập phục hồi chức năng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Bác sĩ Hào giải thích bệnh nhân từng mất vận động do tổn thương tủy cổ, cần theo dõi sát quá trình phục hồi. Hệ thống thực tế ảo Neuroforma giúp ghi nhận những thay đổi rất nhỏ về tầm vận động, mức độ phản xạ, khả năng kiểm soát động tác. Nhờ phát hiện sớm sự cải thiện, chương trình tập có thể được điều chỉnh ngay khi bệnh nhân bắt đầu đáp ứng, tránh bỏ lỡ "giai đoạn vàng" của phục hồi vận động

Sau gần hai tháng tập luyện, vận động cải thiện rõ rệt, người bệnh có thể tự đứng và đi lại với mức hỗ trợ giảm dần.

Theo đại diện bệnh viện, việc tích hợp AI vào phục hồi chức năng sau phẫu thuật cột sống giúp quá trình điều trị được theo dõi sát hơn, cá thể hóa hơn và có thể góp phần rút ngắn thời gian hồi phục, cải thiện khả năng vận động cũng như chất lượng sống cho người bệnh.

Văn Hà