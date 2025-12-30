Ứng dụng AI trong lớp học nghệ thuật cho trẻ tự kỷ

Lớp học vẽ của chị Tâm Trang, TP HCM dùng công cụ AI để biến những mô tả trừu tượng thành hình ảnh sinh động, giúp trẻ tự kỷ dễ hình dung, bắt nhịp bài học.

Trong lớp học My Corner Art Studio của chị Trang, hội họa được xem là cách giúp các em bộc lộ cảm xúc và kết nối với thế giới xung quanh. Với chị, công nghệ trở thành một công cụ hỗ trợ thầm lặng trong hành trình này.

Câu chuyện của chị Tâm Trang được kể trong tập 4 của Voices of Galaxy, chuỗi phim ghi lại những nỗ lực cá nhân trong ứng dụng công nghệ, tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng. Từ việc đồng hành cùng con trai trên hành trình khám phá hội họa, chị Trang dần mở rộng thành một không gian sáng tạo an toàn, nơi trẻ tự kỷ có thể học cách biểu đạt cảm xúc thông qua màu sắc và hình khối.

Chị Trang ứng dụng công nghệ để trực quan hóa hình ảnh. Ảnh: Samsung

Trong lớp học, bên cạnh sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên, công nghệ được sử dụng như một công cụ minh họa trực quan. Thay vì mô tả bằng lời những hình ảnh trừu tượng, chị Trang sử dụng trợ lý AI Gemini Live tích hợp sẵn trên điện thoại thông minh để tạo ra các hình ảnh gợi ý sinh động. Chẳng hạn, từ một mô tả đơn giản, AI có thể tạo ra hình ảnh "chú voi hồng" để trẻ dễ hình dung và bắt nhịp với bài học. Với những em gặp khó khăn trong việc diễn đạt bằng ngôn ngữ, hình ảnh trực quan trở thành cầu nối quan trọng.

Gemini Live không thay thế vai trò của giáo viên hay cảm xúc của người học. Công nghệ này được chị Trang xem như một người bạn đồng hành, giúp rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng và khả năng tiếp nhận của trẻ. Các công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh bằng AI cho phép giáo viên linh hoạt điều chỉnh bài giảng, phù hợp với từng cá nhân, thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung.

Chức năng Camera Sharing giúp người dùng tương tác trực tiếp và tức thời với AI. Ảnh: Samsung

Một điểm khác được chị Trang khai thác là tính năng chia sẻ camera trong Gemini Live. Khi hướng camera vào tác phẩm đang hoàn thiện của trẻ, giáo viên có thể đặt câu hỏi và nhận phản hồi tức thời từ AI. Những phân tích này không mang tính chấm điểm, mà đóng vai trò gợi ý, giúp giáo viên có thêm góc nhìn để điều chỉnh cách hướng dẫn. Trong môi trường giáo dục đặc thù như lớp học cho trẻ tự kỷ, sự linh hoạt và khả năng phản hồi nhanh là yếu tố quan trọng.

Không dừng lại trong phạm vi lớp học, công nghệ còn giúp chị Trang nghĩ xa hơn về cách kết nối cộng đồng. Thay vì chỉ tập trung vào giảng dạy, chị tận dụng khả năng đối thoại và phân tích của Gemini Live để tìm kiếm những hướng đi mới nhằm lan tỏa tiếng nói của trẻ tự kỷ đến xã hội. Những gợi ý như tổ chức triển lãm tranh, xây dựng dự án nghệ thuật cộng đồng hay kể câu chuyện của trẻ trên các nền tảng số được hình thành từ quá trình trao đổi này.

Công nghệ trong câu chuyện của My Corner Art Studio không thể giải quyết chứng "tự kỷ", cũng không thay thế sự đồng cảm hay nỗ lực của con người. Vai trò của công nghệ nằm ở chỗ mở thêm lựa chọn, giúp những sáng kiến cộng đồng có thêm công cụ để được nhìn thấy và lắng nghe.

Lớp học nghệ thuật của chị Trang. Ảnh: Samsung

Theo đại diện Samsung, Voices of Galaxy được xây dựng như một không gian kể chuyện, nơi công nghệ xuất hiện phía sau các hành trình đời sống cụ thể. Chuỗi phim gồm 10 câu chuyện, phản ánh cách những cá nhân với xuất phát điểm khác nhau đang ứng dụng công nghệ để tạo ra thay đổi tích cực, từ nghệ thuật, giáo dục đến các hoạt động xã hội.

"Khi được đặt đúng chỗ, AI trở thành chất xúc tác để những nỗ lực cộng đồng có thêm cơ hội lan tỏa, để những tiếng nói yếu thế được lắng nghe nhiều hơn trong đời sống xã hội", đại diện Samsung nói.

Hoài Phương