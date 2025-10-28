Ứng dụng AI giúp nhà bán hàng online nâng hiệu quả kinh doanh

Nhà bán hàng trên Lazada áp dụng các công cụ AI để cải thiện tốc độ đăng sản phẩm và phản hồi khách hàng, giúp tăng doanh thu và nâng hiệu quả vận hành gian hàng.

Trước đây, Ngọc Linh (chủ shop thời trang nhỏ ở Hà Nội) mất gần nửa buổi sáng chỉ để nghĩ tiêu đề, viết mô tả và trả lời hàng chục tin nhắn khách hỏi size (kích cỡ), màu, phí vận chuyển. Có hôm khách nhắn lúc nửa đêm, shop ở trạng thái offline (không hoạt động). Sáng hôm sau, cô mới kịp phản hồi thì người mua đã "chốt" nơi khác. Việc đăng sản phẩm mới cũng mất nhiều thời gian, vì mỗi mẫu váy chị phải chụp, chỉnh ảnh, rồi tự viết lại phần mô tả sao cho thu hút.

Sau khi chuyển sang dùng bộ công cụ AI của Lazada, công việc của Linh thay đổi rõ rệt. "Shop lúc nào cũng hiển thị online, khách nhắn tin được chatbot trả lời ngay, tiêu đề và mô tả sản phẩm được hệ thống gợi ý sẵn dựa trên xu hướng tìm kiếm nên tiết kiệm rất nhiều thời gian," chủ shop kể. Những giờ buổi tối trước kia Linh dùng để xử lý tin nhắn, nay dành để chọn mẫu mới và lên kế hoạch khuyến mại.

Lazada thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo cho nhà bán hàng. Ảnh: Lazada

Theo Lazada, ngày càng nhiều nhà bán hàng trên sàn chủ động ứng dụng công cụ AI để tối ưu hiệu quả. Một trong những tính năng được ưa chuộng nhất làđăng tải sản phẩm thông minh với AI (AI Smart Listing), giúp người bán tự động tối ưu tiêu đề theo chuẩn SEO, mô tả và hình ảnh sản phẩm hấp dẫn, dễ tìm kiếm.

Khi thêm sản phẩm mới trong giao diện quản lý, hệ thống sẽ gợi ý các từ khóa phổ biến, bố cục mô tả và đề xuất chỉnh sửa hình ảnh. Một tính năng khác hay được ngành thời trang sử dụng là công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI có thể thay đổi phông nền, tạo các hình ảnh sản phẩm thời trang với người mẫu ở nhiều góc chụp khác nhau. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí thuê người mẫu và nhiếp ảnh gia.

AI tạo nhiều hình sản phẩm với người mẫu mặc từ ảnh gốc. Ảnh: Lazada

Theo chị Linh, từ ngày sử dụng những tính năng hỗ trợ việc đăng tải sản phẩm và chỉnh sửa hình ảnh này, chị giảm được tới 70% khối lượng công việc quản lý nội dung, từ đó chị rảnh rang hơn để tập trung vào tối ưu gian hàng.

Ngoài ra, công cụ AI Chatbot Lisa (trợ lý cửa hàng Lisa) cũng đang được nhiều chủ shop đánh giá cao. Lisa tự động trả lời câu hỏi thường gặp của khách hàng, duy trì trạng thái online 24/24 cho gian hàng, nhờ đó đảm bảo 100% phản hồi nhanh chóng. Hệ thống có thể nhận diện từ khóa trong câu hỏi của khách để lựa chọn câu trả lời phù hợp, thay vì phản hồi chung chung.

Theo thống kê nội bộ từ Lazada, tính năng trợ lý cửa hàng giúp người bán hàng tiết kiệm trung bình 11 giờ làm việc và tăng tới 180% số lượt xem trang sản phẩm trong 7 ngày, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng thêm khoảng 20%. Với các chủ shop nhỏ, việc không còn phải túc trực cả ngày để trả lời tin nhắn là lợi thế lớn, đồng thời giữ chân khách hiệu quả hơn.

Trợ lý gian hàng ảo giúp gian hàng được đánh giá tích cực và tăng tỉ lệ chuyển đổi mua hàng. Ảnh: Thái Anh

Song song đó, công cụ Cố vấn kinh doanh Lazada (Business Advisor) tích hợp trong trung tâm bán hàng cung cấp dữ liệu phân tích theo thời gian thực, giúp nhà bán hàng theo dõi hiệu suất, doanh số, lượng truy cập hay tỷ lệ chuyển đổi. Nhà bán hàng có thể so sánh kết quả giữa các chiến dịch, nhận diện sản phẩm bán chạy và điều chỉnh chiến lược ngay lập tức.

Theo khảo sát Lazada và Kantar với các nhà bán hàng trực tuyến tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, có khoảng 70% người bán bày tỏ sự hài lòng với công cụ Cố vấn kinh doanh nhờ khả năng trực quan hóa hiệu suất kinh doanh.

Bối cảnh chung của thương mại điện tử Việt Nam đang cho thấy tiềm năng lớn với những người biết tận dụng công nghệ. Theo thống kê trong nửa đầu năm nay, tổng giá trị giao dịch toàn ngành đạt hơn 222.000 tỷ đồng, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ. Dù có hơn 80.000 chủ shop rời sàn do cạnh tranh gay gắt, doanh thu bình quân của các nhà bán hàng còn trụ lại vẫn tăng gần 28%.

"Sự chênh lệch này phản ánh rõ xu hướng người bán nào biết ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, vào quy trình kinh doanh sẽ có lợi thế vượt trội trong cuộc đua mới của thương mại điện tử", đại diện Lazada nhận định.

Thái Anh