Ứng dụng AI chẩn đoán ung thư phổi sớm

Bệnh nhân nam, 69 tuổi, đi khám phát hiện khối u trên phổi trái, bác sĩ sử dụng AI phân tích xác định tổn thương ác tính khoảng 97%.

Bệnh nhân tiền sử tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, hút thuốc nhiều năm. Gần đây, ông đau quặn thận phải, được chẩn đoán sỏi thận phải, đã tán sỏi thận qua da, sau đó chụp CT ngực phát hiện khối u phổi trái, chuyển Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Ngày 17/1, bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết êkíp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, xác định tổn thương ác tính khoảng 97%, chỉ định phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi kèm nạo vét hạch cho bệnh nhân.

Sau mổ, kết quả giải phẫu bệnh chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến thùy trên phổi trái, giai đoạn IA kèm lao phổi.

Bệnh nhân được theo dõi định kỳ tối thiểu mỗi 6 tháng trong vòng hai năm, bao gồm thăm khám lâm sàng, xét nghiệm máu và chụp CT có tiêm thuốc cản quang.

Minh họa khối u ung thư phổi. Ảnh: Johnson & Johnson

Tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn đầu có thể 20-30% nếu phẫu thuật triệt căn. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn nên khó khăn trong chẩn đoán và điều trị.

Gần đây, sự tiến bộ trong sàng lọc ung thư phổi và LDCT (Low-dose Computed Tomograpgy – CT ngực liều thấp) giúp tăng tỷ lệ phát hiện các nốt phổi nhỏ. Tuy nhiên, các nốt ác tính thường không có biểu hiện cụ thể trong chụp CT. "Việc phân biệt ung thư phổi như ung thư biểu mô tuyến xâm lấn tối thiểu hoặc ung thư biểu mô tuyến xâm lấn tối thiểu với các nốt lành tính khác là một thách thức", bác sĩ nói.

Do đó, AI đóng vai trò hỗ trợ trong việc sàng lọc tổn thương ác tính. AI giúp cải thiện hiệu quả độ nhạy chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn đầu, hỗ trợ bác sĩ sàng lọc ung thư phổi giai đoạn đầu hiệu quả và nhanh chóng hơn, trở thành công cụ hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng ung thư phổi...

Theo Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN), ung thư phổi là bệnh ung thư phổ biến thứ hai trên thế giới (chiếm 11,4%) với khoảng 2,2 triệu ca mắc mới năm 2020. Tỷ lệ tử vong do ung thư phổi cao nhất trong tất cả bệnh ung thư, với gần 1,8 triệu ca tử vong trong năm.

Tại Việt Nam tỷ lệ mắc ung thư phổi xếp thứ ba 13,5% sau ung thư gan 13,6% và ung thư vú 13,6%; tỷ lệ tử vong xếp thứ hai 18,8% sau ung thư gan 19,8%.

Thùy An