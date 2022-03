Ứng dụng Agribank Sports kết nối người yêu chạy

Đại diện Ngân hàng Agribank đề cao tính kết nối, tiện lợi của ứng dụng trong lễ ra mắt tại Côn Đảo, ngày 26/3.

Lễ ra mắt ứng dụng diễn ra ngay trong khuôn khổ sự kiện "Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong" lần thứ 63 năm 2022 tại Côn Đảo. Agribanks Sports được xây dựng để trở thành ứng dụng thể thao miễn phí cho người dùng.

Bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng giám đốc phát biểu tại lễ công bố ra mắt ứng dụng Agribank Sports. Ảnh: Agribank

Ứng dụng sẽ ghi nhận kết quả các giải chạy do Agribank tổ chức thông qua kết nối với phần mềm thể thao Strava. Các tính năng chính của Agribank Sports đều gắn với các hoạt động thể thao hàng ngày của người dùng như: ghi lại kết quả quá trình tập luyện với các chỉ số về thời gian, tốc độ, quãng đường; tham gia và kết nối với cộng đồng yêu thể thao, chia sẻ các hoạt động hàng ngày với bạn bè, theo dõi, kết bạn, tham gia vào các đội ngay trên ứng dụng; đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội của cộng đồng; tham gia các sự kiện chạy bộ do Agribank tổ chức để quy đổi thành tích thành tiền đóng góp cho quỹ an sinh xã hội.

Agribank Sports ra mắt nhân kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Agribank, 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 76 năm Ngày thể thao Việt Nam. Đại diện Agribank cho biết ứng dụng được tạo ra với mục đích tiếp tục kết nối và khơi dậy phong trào thể dục, thể thao toàn hệ thống Agribank, là nơi để những người đam mê thể thao cùng nhau học hỏi, chia sẻ, và rèn luyện sức khoẻ vì một cộng đồng khoẻ mạnh và gắn kết, đồng thời nhân rộng sự sẻ chia trong cộng đồng.

Ban lãnh đạo Agribank, các đại biểu khách mời cùng toàn thể đoàn vận động viên tham gia chạy hưởng ứng ra mắt ứng dụng thể thao. Ảnh: Agribank

Ứng dụng hiện có mặt trên cả hai nền tảng Android và iOS. Người dùng có thể tải về, đăng ký tài khoản bằng email, Facebook, Google hoặc iCloud. Sau khi kết nối với Strava, người dùng có thể chọn tham gia các hoạt động, giải đấu có sẵn trên ứng dụng ở nhiều bộ môn như chạy bộ, đi bộ, bơi lội, đạp xe...

Hoài Phương