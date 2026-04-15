Ứng cử viên Chủ tịch Fed có hơn 130 triệu USD

Theo hồ sơ tài chính công bố mới đây, Kevin Warsh sở hữu hơn 130 triệu USD - vượt xa khối tài sản của các Chủ tịch Fed gần đây.

Cựu thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh là ứng viên do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử kế nhiệm Chủ tịch Jerome Powell, sau khi nhiệm kỳ của ông này kết thúc vào tháng 5. Ủy ban Ngân hàng Thượng viện dự kiến tổ chức phiên điều trần xác nhận vào ngày 21/4.

Hồ sơ tài chính cho thấy Warsh và vợ là Jane Lauder nắm giữ khoảng 192 triệu USD, và có thể còn lớn hơn nhiều. Tài sản đứng tên riêng của ông ước tính trong khoảng 135-226 triệu USD.

Theo quy định, ứng viên Chủ tịch Fed phải công khai tài sản trước Thượng viện, nhưng không cần số chính xác. Hồ sơ của Warsh liệt kê hai quỹ có giá trị trên 50 triệu USD. Lauder cũng nắm giữ một số quỹ trên 1 triệu USD.

Ông Kevin Warsh tại một sự kiện ở New York ngày 8/5/2017. Ảnh: Reuters

Warsh kết hôn với Lauder năm 2002. Bà là thành viên hội đồng quản trị hãng mỹ phẩm Estée Lauder. Forbes ước tính tài sản của bà khoảng 1,9 tỷ USD.

Hồ sơ cho thấy Warsh giàu hơn đáng kể so với Powell - người từng được coi là Chủ tịch giàu nhất lịch sử Fed khi được phê chuẩn năm 2018. Hồ sơ gần nhất năm 2025 của Powell cho thấy tài sản của ông khoảng 19-75 triệu USD.

Warsh cũng kê khai thu nhập 10 triệu USD từ vai trò cố vấn cho nhà đầu tư Stanley Druckenmiller. Đây là công việc ông thường gọi đùa là "nghề chính". Trong năm qua, ông kiếm thêm khoảng 3 triệu USD từ các công việc tại một số công ty Phố Wall và tại Đại học Stanford.

Hồ sơ của Warsh liệt kê khoảng 1.800 tài sản riêng lẻ. Nhiều khoản được xác định là "nghĩa vụ bảo mật có sẵn", khiến ông không phải nêu rõ nguồn gốc tài sản. Trong hồ sơ, Warsh cam kết sẽ thoái vốn các tài sản này nếu được phê chuẩn.

Tuy nhiên, con đường để ông được Thượng viện bỏ phiếu thông qua vẫn chưa rõ ràng. Thượng nghị sĩ Thom Tillis đến nay vẫn cho biết sẽ chặn phê chuẩn với Warsh cho đến khi cuộc điều tra hình sự liên bang liên quan đến ông Powell được giải quyết. Tillis cũng là thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Hồ sơ của Warsh cũng kê khai hàng chục khoản đầu tư vào các công ty, với giá trị không được công bố, b gồm Polymarket, SpaceX và một số công ty liên quan đến tiền số. Warsh cho biết ông từng tham gia một quỹ đầu tư mạo hiểm cho Druckenmiller.

Hồ sơ cũng cho thấy Warsh sẽ rời hội đồng quản trị của UPS và Coupang - công ty bán lẻ trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc. Ông cũng sẽ từ bỏ các vị trí tại Stanford và các tổ chức khác.

Không phải tất cả các cựu chủ tịch Fed đều giàu có. Trước đây, Warsh từng là thống đốc Fed dưới thời Chủ tịch Ben Bernanke. Khi Bernanke rời Fed năm 2014, hồ sơ của ông cho thấy tài sản tối đa của ông chỉ vào khoảng 2,3 triệu USD - chủ yếu nằm trong các quỹ hưu trí.

Hà Thu (theo CNBC)