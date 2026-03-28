UNFI dùng AI quản lý tồn kho tại 12 trung tâm phân phối

Nhà phân phối thực phẩm United Natural Foods Inc. (UNFI) cho biết sẽ triển khai nền tảng lập kế hoạch chuỗi cung ứng của Relex Solutions tại khoảng 12 trung tâm phân phối trong tháng này.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến sẽ được áp dụng trên toàn bộ mạng lưới phân phối trước khi năm tài chính hiện tại kết thúc vào ngày 1/8. Ông Sandy Douglas, CEO UNFI, cho biết việc triển khai Relex đang giúp cải thiện chất lượng dịch vụ, tỷ lệ đáp ứng đơn hàng và quản lý tồn kho, qua đó hỗ trợ dòng tiền tự do.

Một chiếc xe tải của công ty United Natural Foods, Inc. đậu bên vệ đường. Ảnh: Supply Chain Dive

Dự án triển khai hệ thống Relex, bắt đầu từ năm 2023, là một phần trong kế hoạch cải tổ chuỗi cung ứng quy mô lớn của UNFI. Chiến lược này kết hợp công nghệ lập kế hoạch tiên tiến với tự động hóa và mô hình vận hành tinh gọn, tập trung vào cải tiến liên tục.

Trong năm qua, doanh nghiệp đã bổ sung thiết bị tự động hóa tại ít nhất 4 cơ sở và áp dụng mô hình tinh gọn tại 34 trong tổng số 49 trung tâm phân phối. Tuy vậy, theo Giám đốc Tài chính Giorgio Tarditi, UNFI vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi và còn nhiều dư địa để tối ưu giá trị cho khách hàng, nhà cung cấp và cổ đông.

Ban đầu, hệ thống Relex được triển khai tại các trung tâm phân phối thực phẩm tự nhiên, trước khi mở rộng sang các cơ sở phân phối thực phẩm thông thường.

Công nghệ này hỗ trợ chiến lược phân quyền thu mua của UNFI, trong đó các nhóm nhỏ tại từng trung tâm phân phối theo dõi nhu cầu địa phương để điều chỉnh quyết định nhập hàng nhanh chóng.

Những bước đi trên nằm trong chiến lược chuyển đổi nhiều năm được doanh nghiệp công bố từ năm 2024, nhằm xây dựng chuỗi cung ứng thế hệ mới thông qua cải tiến quy trình và ứng dụng công nghệ, đồng thời giảm chi phí vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ.

United Natural Foods Inc. (UNFI) là một trong những nhà phân phối thực phẩm bán buôn lớn nhất tại Mỹ, có trụ sở tại Providence. Thành lập năm 1976, doanh nghiệp cung cấp đa dạng sản phẩm từ thực phẩm hữu cơ, tự nhiên đến hàng tiêu dùng thiết yếu cho các chuỗi siêu thị và bán lẻ. UNFI vận hành mạng lưới hàng chục trung tâm phân phối trên toàn quốc, phục vụ hàng nghìn khách hàng. Những năm gần đây, công ty tập trung chuyển đổi chuỗi cung ứng, ứng dụng công nghệ và tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ.

Ánh Dương (theo Supply Chain Dive)