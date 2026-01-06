UNFI cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng nhờ quản trị tinh gọn

MỹÁp dụng mô hình vận hành tinh gọn tại phần lớn trung tâm phân phối, United Natural Foods ghi nhận năng suất, tỷ lệ giao hàng đúng hạn và hiệu quả chi phí cải thiện rõ rệt.

United Natural Foods, Inc. (UNFI) cho biết hiệu quả chuỗi cung ứng của doanh nghiệp đã cải thiện sau khi triển khai mô hình quản trị tinh gọn (lean management), đặc biệt tại các trung tâm phân phối. Thông tin được công bố tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư ngày 11/12/2025.

Một chiếc xe tải điện UNFI trong bãi đỗ xe. Ảnh: UNFI

Trong nỗ lực tái cấu trúc nhằm nâng cao lợi nhuận và hiệu quả vận hành, doanh nghiệp này đã áp dụng mô hình vận hành tinh gọn tiêu chuẩn tại 34 trong tổng số 49 trung tâm phân phối trên toàn hệ thống. Mô hình này được xây dựng dựa trên triết lý quản trị tinh gọn, tập trung vào cải tiến quy trình liên tục.

Theo ban lãnh đạo công ty, việc triển khai bắt đầu từ tháng 12/2024 đã giúp doanh nghiệp tăng cường mối quan hệ với khách hàng, đồng thời cải thiện các chỉ số về an toàn, chất lượng, giao hàng, chi phí và năng suất lao động.

"Cốt lõi của quản trị tinh gọn hàng ngày là việc rà soát thường xuyên các chỉ số vận hành then chốt liên quan đến an toàn, chất lượng, giao hàng và chi phí (SQDC)", ông Giorgio Tarditi, Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính UNFI, cho biết. Theo ông, mô hình mới cũng góp phần cải thiện môi trường làm việc và giúp doanh nghiệp kiểm soát tỷ lệ nghỉ việc.

Sau một năm áp dụng, doanh nghiệp ghi nhận thông lượng - số lượng kiện hàng xử lý tại mỗi cơ sở tăng 9%, trong khi tỷ lệ giao hàng đúng hạn tăng 3%. Tỷ lệ hao hụt hàng hóa giảm 16%. Doanh nghiệp cũng dự báo chi phí vận hành trên doanh thu thuần sẽ giảm khoảng 50 điểm cơ bản vào quý II năm tài chính 2026. Dù đã đạt những kết quả ban đầu, đơn vị cho biết quá trình triển khai vẫn đang tiếp diễn và doanh nghiệp chưa đặt ra mốc thời gian hoàn tất trên toàn bộ hệ thống. "Chúng tôi không đặt mục tiêu phải phủ đủ 49 trung tâm vào cuối năm tài chính 2026, bởi điều đó có thể dẫn đến việc triển khai mang tính hình thức", ông Tarditi nói, nhấn mạnh sự đồng thuận của nhân viên tại từng cơ sở là yếu tố then chốt.

Theo lãnh đạo UNFI, công ty vẫn lạc quan về lợi ích dài hạn từ việc áp dụng quản trị tinh gọn trên quy mô toàn hệ thống. Khi mô hình này được mở rộng và vận hành ổn định hơn tại các trung tâm phân phối, hiệu quả chuỗi cung ứng được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện.

United Natural Foods, Inc. là doanh nghiệp phân phối thực phẩm tự nhiên, hữu cơ và đặc sản Bắc Mỹ, có trụ sở chính tại Providence, bang Rhode Island, Mỹ. Công ty hình thành từ năm 1996 thông qua sáp nhập hai nhà phân phối khu vực và mở rộng dần thành mạng lưới hơn 30.000 điểm bán hàng ở Mỹ và Canada, phục vụ từ siêu thị truyền thống, chuỗi cửa hàng tự nhiên đến nền tảng thương mại điện tử.

Doanh nghiệp cung cấp đa dạng mặt hàng từ thực phẩm tươi sống, hàng khô, thực phẩm lạnh - nóng tới sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đồ không phải thực phẩm. Doanh nghiệp cũng hỗ trợ khách hàng bằng các dịch vụ tiếp thị, quản lý kệ hàng và giải pháp chuỗi cung ứng.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)