Ùn ứ kéo dài trên đường nối Mũi Né - Đà Lạt

Lâm ĐồngDòng ôtô xếp hàng dài nhiều km trên quốc lộ 28B (nối Mũi Né - Đà Lạt), đoạn qua đèo Đại Ninh, do xe gầm thấp phải nhích từng mét qua khu vực đang thi công, chiều 14/2.

Khoảng 15h, nhiều phương tiện chạy trên quốc lộ 28B - tuyến nối Mũi Né (Bình Thuận cũ) với Đà Lạt (Lâm Đồng) - phải chờ đợi hơn một giờ mới vượt qua được đèo Đại Ninh. Ở đoạn đang thi công, ôtô nối đuôi nhau, di chuyển rất chậm.

"Xe tôi mất hơn một tiếng rưỡi mới thoát khỏi đoạn ùn tắc, chị Nguyệt Quế, một tài xế đi qua đèo, cho biết.

Xe xếp hàng dài trên đèo Đại Ninh, chiều 14/2. Ảnh: Nguyệt Quế

Theo các tài xế, một số ôtô gầm thấp bị sụp bánh tại khu vực mặt đường lồi lõm, nhiều đá dăm, buộc phải dừng lại xử lý, khiến các xe phía sau ùn ứ kéo dài. Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản cũng khuyến cáo các xe nên chọn lộ trình khác để tránh chờ đợi.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng, cho biết lượng xe qua đèo chiều nay đông, tốc độ di chuyển chậm, song chưa xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Xe xếp hàng trên đèo Đại Ninh Xe nối đuôi nhau "bò" trên đèo Đại Ninh tại đoạn chưa thảm nhựa, chiều 14/2. Video: Huỳnh Điệp

"Các xe gầm thấp lo va chạm gầm nên phải đi chậm, khiến phương tiện phía sau dồn lại", ông Tiếp nói, đồng thời cho biết lực lượng CSGT đã có mặt điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B được khởi công từ tháng 4/2024 với tổng vốn hơn 1.400 tỷ đồng. Tuyến dài 68 km, trong đó riêng đèo Đại Ninh dài hơn 10 km. Đến nay, gần 60 km đã được thảm nhựa, còn khoảng 8 km đang thi công; dự kiến hoàn thành vào tháng 3 tới.

Hướng tuyến quốc lộ 28B. Đồ họa: Hoàng Chương

Tư Huynh