Ukraine yêu cầu Hungary trả lại 82 triệu USD tiền, vàng

Ngân hàng Ukraine Oschadbank yêu cầu Hungary lập tức trả lại số tiền mặt và vàng trị giá 82 triệu USD bị tịch thu trong đoàn xe chở tiền.

Công ty luật Horvath Lawyers, đại diện pháp lý của ngân hàng Oschadbank, ngày 14/3 cho hay số tiền mặt và vàng thỏi bị cảnh sát Hungary tịch thu tuần trước đều là tài sản có nguồn gốc và mục đích rõ ràng, được chứng minh bằng đầy đủ tài liệu và không liên quan đến bất kỳ hoạt động phạm pháp nào.

Cảnh sát Hungary hôm 5/3 chặn hai xe bọc thép của ngân hàng khi đoàn xe đang vận chuyển tiền và vàng từ Vienna, Áo về Kiev bằng đường bộ. Nhà chức trách Hungary sau đó tịch thu khoảng 40 triệu USD tiền mặt, 35 triệu euro tiền mặt và 9 kg vàng thỏi, đồng thời tạm giữ 7 nhân viên ngân hàng hộ tống đoàn xe với nghi vấn rửa tiền.

Những nhân viên này được thả hôm 6/3 và bị trục xuất khỏi Hungary. Xe bọc thép chở tiền cũng được Hungary bàn giao lại cho Ukraine trong tình trạng bị hư hại, song toàn bộ tiền và vàng bên trong đã bị lấy đi.

Số tiền, vàng trên hai xe bọc thép bị tạm giữ ngày 5/3. Ảnh: AFP

Chính phủ Hungary ngày 9/3 tuyên bố tạm giữ số tài sản này ít nhất 60 ngày để điều tra nguồn gốc và mục đích sử dụng.

Các luật sư của Horvath Lawyers mô tả đây chỉ là một chuyến vận chuyển tiền thường kỳ từ ngân hàng Raiffeisen tại Vienna đến trụ sở Oschadbank ở Kiev, đi ngang qua lãnh thổ Hungary.

Những chuyến xe chở tiền như vậy đã diễn ra qua ngả Hungary kể từ khi chiến sự nổ ra năm 2022. Chúng luôn được thực hiện với sự thông tin đầy đủ với các bên và được kiểm soát chặt chẽ bởi các cơ quan liên quan.

Ngân hàng Oschadbank yêu cầu Hungary chấm dứt việc tịch thu tài sản ngay lập tức. Ngân hàng cho biết đoàn xe có giấy phép vận chuyển quốc tế hợp lệ và tuân thủ các quy định hải quan châu Âu.

Giới chức Hungary cho rằng số tiền trên hai chiếc xe có thể liên quan đến các hoạt động phạm pháp. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đặt nghi vấn số tài sản trên là "tiền của mafia trong chiến tranh Ukraine", trong khi Bộ trưởng Giao thông và Xây dựng Janos Lazar gợi ý khoản tiền có thể được tuồn vào Hungary để tài trợ cho các đảng đối lập trước thềm bầu cử nước này.

Các luật sư của Oschadbank bác bỏ mọi cáo buộc trên, cho rằng dữ liệu trong quá trình điều tra không cho thấy bất kỳ liên hệ nào với các nhóm tội phạm Ukraine hay hoạt động tài trợ chính trị tại Hungary.

Chi nhánh của ngân hàng quốc doanh Ukraine Oschadbank tại Kiev vào năm 2017. Ảnh: Kyiv Post

Hungary cũng cấm 7 công dân Ukraine liên quan đến vụ án xe tiền ngày 5/3 nhập cảnh vào khu vực Schengen và Liên minh châu Âu trong ba năm với lý do an ninh quốc gia. Nhóm luật sư Oschadbank cho rằng quyết định này thiếu minh bạch và có thể trở thành cơ sở cho một vụ kiện tại Tòa án Nhân quyền châu Âu.

Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc Hungary vi phạm Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự và Công ước Nhân quyền châu Âu trong cách đối xử với các nhân viên ngân hàng bị tạm giữ. Theo Kiev, họ bị còng tay trong 28 giờ, không được tiếp xúc với luật sư hay được hỗ trợ lãnh sự và một người bị bệnh tiểu đường phải nhập viện sau khi không được chăm sóc y tế kịp thời.

Oschadbank cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi của nhân viên và yêu cầu Hungary trả lại toàn bộ tài sản bị tịch thu.

Căng thẳng giữa hai nước gia tăng trong bối cảnh quan hệ song phương đang xấu đi trước thềm bầu cử tại Hungary. Đảng cầm quyền Fidesz của Thủ tướng Viktor Orban đưa thông điệp chỉ trích Ukraine vào chiến dịch tranh cử, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cáo buộc Budapest ủng hộ Nga.

Thanh Danh (Theo Kyiv Post, DW, Euro News)