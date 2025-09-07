Ukraine tuyên bố tự chủ được 60% vũ khí

Tổng thống Zelensky cho biết gần 60% khí tài lực lượng Ukraine đang sử dụng được sản xuất nội địa, tăng khoảng 20% so với cách đây nửa năm.

"Gần 60% số vũ khí đang nằm trong tay binh sĩ của chúng tôi là do Ukraine sản xuất. Đây là những khí tài mạnh mẽ và nhiều loại rất hiện đại", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/9 cho biết. Đây được coi là bước tiến vượt bậc so với tỷ lệ nội địa hóa vũ khí 40% so với hồi đầu năm.

Dù vậy, ông thừa nhận Ukraine vẫn chưa đạt được nhiều mục tiêu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là sản xuất hệ thống phòng không nội địa hoặc hợp tác với các quốc gia khác để làm việc này. Tổng thống Zelensky cho hay đây là thách thức lớn mà Ukraine phải tìm cách vượt qua.

Ông Zelensky và các quan chức Ukraine từ lâu đã nhấn mạnh rằng thúc đẩy sản xuất vũ khí nội địa là yếu tố quan trọng để đảm bảo năng lực phòng thủ của nước này trong tương lai. Tổng thống Ukraine hồi tháng 7 kêu gọi chính phủ tiến hành các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ khí tài sản xuất tại Ukraine lên hơn 50%.

Tên lửa Flamingo của Ukraine trong bức ảnh công bố hồi tháng 8. Ảnh: Fire Point

Những tuần gần đây, Ukraine đã giới thiệu nhiều sáng kiến về sản xuất vũ khí nội địa, trong đó có việc khởi động dây chuyền chế tạo thiết bị bay không người lái (drone) đầu tiên tại Đan Mạch, được tiến hành theo hình thức hợp tác với nước sở tại.

Công ty Fire Point của Ukraine hôm 4/9 thông báo đã phát triển hai mẫu tên lửa đạn đạo và các hệ thống phòng không mới. Thông tin được tiết lộ chỉ vài tuần sau khi tên lửa hành trình Flamingo tầm bắn 3.000 km của họ được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Trong ngân sách năm tài khóa 2025, Ukraine phân bổ 1,3 tỷ USD cho hoạt động sản xuất quốc phòng, nỗ lực nhằm giảm thiểu lệ thuộc vào khí tài nước ngoài.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không, đặc biệt là tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 7 thông báo đạt được thỏa thuận chuyển giao vũ khí gián tiếp cho Ukraine, trong đó các nước châu Âu sẽ mua thiết bị quân sự do Washington chế tạo như Patriot để chuyển cho Kiev.

Sự hỗ trợ này được thực hiện thông qua cơ chế Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) do NATO vận hành, từ đó đáp ứng những yêu cầu cấp bách nhất của Kiev trên chiến trường.

Tổng thống Zelensky ngày 6/9 cho biết nước này đang nỗ lực để "nhận được các đóng góp mới từ đối tác trong chương trình PURL" và đây sẽ là vấn đề trọng tâm trong tuần tới.

