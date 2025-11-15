Ukraine tuyên bố tập kích, làm hư hại bệ phóng S-400 Nga

Ukraine đăng video khai hỏa tên lửa Neptune tăng tầm, tuyên bố hệ thống này cùng UAV đã tập kích cảng biển Nga và khiến bệ phóng S-400 hư hại.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 14/11 thông báo quân đội Ukraine đã tập kích thành công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa hành trình Neptune tăng tầm. Ông cũng công bố video tên lửa phóng đi, song không đề cập cụ thể thời gian và địa điểm nhắm tới. Đây lần đầu tiên xuất hiện video Ukraine phóng tên lửa Neptune tăng tầm.

Video cho thấy xe bệ phóng của phiên bản nâng cấp có thiết kế khác với nguyên bản. Ống phóng được kéo dài để chứa tên lửa có kích thước lớn hơn, khoảng cách giữa trục bánh thứ nhất và thứ hai, cũng như giữa trục bánh thứ ba và thứ 4, cũng rộng hơn. Giữa cabin và mô-đun chỉ huy không còn khoảng trống như trước đây.

Ukraine tuyên bố phóng tên lửa Neptune, UAV làm hư hại bệ phóng S-400 Nga Vụ phóng tên lửa hành trình Neptune tăng tầm trong video đăng ngày 14/11. Video: X/ZelenskyyUa

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cùng ngày thông báo đã sử dụng vũ khí nội địa, trong đó có tên lửa Neptune và máy bay không người lái (UAV) các loại, để tập kích thành phố cảng Novorossiysk tại vùng Krasnodar ở miền nam Nga.

"Đã xảy ra thiệt hại với hạ tầng giá trị tại cảng, kho dầu Sheskharis, bệ phóng của hệ thống phòng không S-400 và một kho chứa tên lửa, gây ra nổ thứ cấp và hỏa hoạn. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá", thông báo có đoạn.

Cơ quan này còn tuyên bố tập kích nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu, chất bôi trơn tại tỉnh Saratov của Nga, gây ra cháy nổ.

Cơ quan chỉ huy tác chiến vùng Krasnodar trước đó nói rằng cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào cảng Novorossiysk đã làm hư hại một tàu đang neo đậu, gây hỏa hoạn tại một kho dầu và thiệt hại về cơ sở hạ tầng ven biển.

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ lớn và cột khói bốc cao giữa màn đêm. Theo dữ liệu đối chiếu địa lý, mục tiêu bị tấn công là căn cứ của Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 1537 tại thành phố Novorossiysk.

Tài khoản DD Geopolitics trên mạng xã hội X, chuyên đăng tư liệu về chiến sự, cho biết cuộc tập kích bằng tên lửa hành trình tầm xa của Ukraine có thể đã đánh trúng đơn vị vận hành tên lửa S-300 hoặc S-400. Chưa rõ vụ nổ xảy ra tại trận địa chiến đấu hay kho dự trữ tên lửa của đơn vị.

Ukraine tập kích cảng biển lớn của Nga, nghi đánh trúng trận địa S-400 Vụ nổ được cho là tại đơn vị phòng không Nga ở Novorossiysk trong video đăng ngày 14/11. Video:X/DD_Geopolitics

Tên lửa hành trình Neptune từng được Ukraine sử dụng để tập kích nhiều mục tiêu quan trọng, nổi bật là vụ đánh chìm tuần dương hạm Moskva tháng 4/2022. Phiên bản gốc đạt tầm bắn 300 km, trong khi biến thể tăng tầm có khả năng đánh trúng mục tiêu ở cách 1.000 km.

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, Reuters, War Zone)