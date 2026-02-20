Ukraine tuyên bố phá âm mưu ám sát loạt quan chức cấp cao

Ukraine thông báo đã phối hợp với Moldova phá âm mưu ám sát các quan chức cấp cao của Kiev, bắt giữ 10 nghi phạm tại hai nước.

"Lực lượng hành pháp Ukraine và Moldova đã triệt phá một băng nhóm có tổ chức đang chuẩn bị thực hiện các vụ ám sát theo hợp đồng nhằm vào công dân Ukraine và người nước ngoài nổi tiếng", công tố viên trưởng Ukraine Ruslan Kravchenko cho biết ngày 20/2.

Theo ông Kravchenko, giới chức Ukraine đã thực hiện 20 cuộc khám xét tại nước này, tịch thu tiền, vũ khí, chất nổ và "các tài liệu liên lạc với người điều phối phía Nga". 7 nghi phạm bị bắt ở Ukraine, ba nghi phạm, trong đó có kẻ được cho là cầm đầu, bị bắt tại Moldova.

Kiev nêu đích danh một trong những quan chức bị nhắm tới là Andriy Yusov, phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, người điều phối các cuộc trao đổi tù binh với Nga.

"Phía Nga hứa trả cho các nghi phạm số tiền lên tới 100.000 USD. Tiền thưởng phụ thuộc vào mức độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của mục tiêu", ông Kravchenko cho biết thêm.

Công tố viên trưởng Ukraine Ruslan Kravchenko tại Kiev tháng 7/2025. Ảnh: AFP

Moldova trước đó xác nhận tham gia điều tra chung với Ukraine về âm mưu "thủ tiêu một số người của công chúng" tại nước láng giềng.

Nga chưa bình luận về các thông tin.

Moskva cũng từng cáo buộc Kiev đứng sau các vụ ám sát các quan chức Nga cấp cao tại lãnh thổ nước này và khu vực mới sáp nhập. Ukraine công khai thừa nhận có liên quan đến một số vụ ám sát, cho rằng đó là hành động đáp trả nhằm vào những người ủng hộ chiến dịch của Nga.

Như Tâm (Theo AFP)