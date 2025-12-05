Ukraine tuyên bố lần đầu phá hủy tiêm kích MiG-29 Nga

Tình báo Ukraine cho biết đã phá hủy tiêm kích MiG-29 ở bán đảo Crimea, song giới chuyên gia cho rằng nó có thể chỉ là mồi nhử.

Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) cho biết đơn vị đặc nhiệm Ghost ngày 4/12 triển khai thiết bị bay không người lái tầm xa để tấn công tiêm kích MiG-29 Nga đỗ tại căn cứ không quân Kacha ở Crimea, cùng một radar cảnh giới Irtysh triển khai trên bán đảo.

GUR cũng công bố video trích xuất từ thiết bị bay không người lái (drone) tự sát, cho thấy phương tiện tiếp cận các mục tiêu. Tín hiệu bị mất khi drone đến gần tiêm kích MiG-29 và mái vòm bọc ngoài radar, không rõ kết quả của đòn đánh.

Ukraine tuyên bố phá hủy tiêm kích MiG-29 Nga đầu tiên Tiêm kích MiG-29 và radar giám sát Irtysh trong video công bố ngày 4/12. Video: GUR

Thomas Newdick, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận định chiếc MiG-29 mà GUR đề cập có thể là biến thể MiG-29K hoặc MiG-29KUB hai chỗ ngồi của hải quân Nga. Hai mẫu tiêm kích này dùng chung thiết kế buồng lái nên khó phân biệt qua video của GUR.

"Điều kỳ lạ là chiếc MiG-29 trong video lại đậu trên bãi đáp trực thăng. Căn cứ Kacha cũng chưa bao giờ phục vụ hoạt động thường xuyên của tiêm kích Nga, lực lượng hoạt động chủ yếu tại cơ sở này là trực thăng và thủy phi cơ", Newdick cho hay.

Chuyên gia Mỹ cũng bày tỏ hoài nghi khi Nga chỉ triển khai một tiêm kích tại sân bay không có khả năng hỗ trợ không quân chiến thuật, trong khi gần đó có hai căn cứ là nơi đóng quân của các đơn vị vận hành nhiều tiêm kích và cường kích.

Stefan Buttner, chuyên gia về hạ tầng của không quân Nga, cũng bày tỏ nghi ngờ về khả năng tiêm kích MiG-29 thường xuyên hoạt động ở Kacha. "Chưa từng xuất hiện ảnh chụp hoạt động của tiêm kích tại đây, căn cứ cũng không có các công trình đủ lớn để hỗ trợ chúng", Buttner nói.

Buttner nhận định chiếc MiG-29 trong video của GUR có thể là mồi nhử để dụ đối phương tấn công, giúp bảo vệ các phương tiện khác ở căn cứ. Tiêm kích này nhiều khả năng đã bị loại biên sau khi gặp sự cố quá tốn kém hoặc phức tạp để khắc phục.

Vị trí khu dân cư Kacha trên bán đảo Crimea. Đồ họa: RYV

MiG-29K và MiG-29KUB có vẻ ngoài tương đồng với biến thể MiG-29 đời đầu, song có khung thân hoàn toàn mới, được trang bị móc hãm và nhiều tính năng để phục vụ hoạt động trên tàu sân bay. Hai biến thể này cũng được trang bị hệ thống điều khiển kỹ thuật số, động cơ và vũ khí tiên tiến.

Bộ Quốc phòng Nga năm 2012 đặt mua 20 tiêm kích MiG-29K và 4 chiếc MiG-29KUB để trang bị cho tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. Phi đội này thường đóng quân tại Severomorsk với tiêm kích hạm hạng nặng Su-33.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, War Zone)