Ukraine tuyên bố đã phóng cặp tên lửa 'song sát' tập kích Nga

Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine gần đây sử dụng kết hợp tên lửa Flamingo và Neptune, có tầm bắn tối đa 1.000-3000 km, để tập kích lãnh thổ Nga.

Hãng thông tấn Ukrinform ngày 9/10 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này tuần trước đã triển khai đồng thời tên lửa Flamingo và Neptune để tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi không nói là cặp tên lửa này đang được sử dụng rộng rãi, mà chỉ muốn cho biết là chúng đã được dùng và đạt được những kết quả cụ thể đầu tiên", ông Zelensky nói, song không đề cập cụ thể số lượng tên lửa được phóng, mục tiêu nhắm tới và thời điểm diễn ra cuộc tập kích.

Ukraine hôm 29/9 cho biết đã phóng 4 tên lửa Neptune vào nhà máy Electrodetal, cơ sở chuyên sản xuất linh kiện điện tử dùng cho mục đích quân sự và công nghiệp ở tỉnh Bryansk của Nga, song không đề cập đến việc sử dụng tên lửa Flamingo.

Ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo ở Kiev hôm 27/9. Ảnh: AP

Tổng thống Zelensky cho hay các cuộc tập kích của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga đã đạt "kết quả tích cực", lấy dẫn chứng từ tên lửa lai máy bay không người lái (UAV) Palianytsia đang bắt đầu được sử dụng để tấn công các kho quân sự của Nga. Một mẫu máy bay lai UAV khác là Ruta cũng đã lần đầu tiên đánh trúng một tháp trên biển.

Các mẫu UAV tầm xa do Ukraine sản xuất như Liutyi đã có thể tấn công các cơ sở xuất khẩu dầu quan trọng của Nga là Ust-Luga cùng Primorsk. "Những gì đã xảy ra thật sự là thành công lớn", ông Zelensky nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Tên lửa hành trình Flamingo do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất, được quảng bá là có đầu đạn nặng 1.150 kg và tầm bắn 3.000 km, xa hơn các loại vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev. Tổng thống Zelensky hôm 21/8 cho biết dòng Flamingo đang được thử nghiệm và sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong vài tháng nữa.

Biến thể mới của tên lửa Neptune trong ảnh đăng ngày 7/10. Ảnh: X/Denys_Shmyhal

Nhà phát triển hồi tháng 9 thông báo sẽ đẩy mạnh sản xuất tên lửa Flamingo. Sản lượng của loại đạn này vào thời điểm đó là 50 quả một tháng, tăng 20 quả so với tháng trước.

Tên lửa hành trình Neptune từng được Ukraine sử dụng để tập kích nhiều mục tiêu quan trọng, nổi bật là vụ đánh chìm tàu tuần dương Moskva tháng 4/2022. Phiên bản gốc có tầm bắn 300 km, biến thể tăng tầm bắn trúng được mục tiêu ở cách 1.000 km.

Giới chức Ukraine hồi đầu tuần công bố phiên bản mới của tên lửa Neptune với hai phần lồi lên ở phần thân, dường như là chỗ chứa nhiên liệu bổ sung để tăng tầm bay. Dù vậy, nó có chiều dài ngắn hơn và đường kính thân chính nhỏ hơn phiên bản tăng tầm được công bố trước đó, nên dường như không có tầm bay lớn bằng dù vẫn bắn xa hơn mẫu gốc.

Phạm Giang (Theo Ukrinform, Ukrainska Pravda, War Zone)