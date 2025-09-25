Ukraine tuyên bố bắn rơi 'Su-34 Nga đang thả bom lượn'

Ukraine tuyên bố bắn hạ tiêm kích bom Su-34 Nga trong lúc nó đang thả bom dẫn đường nhằm vào thành phố Zaporizhzhia, song không cung cấp bằng chứng.

"Một tiêm kích bom Su-34 Nga bị bắn hạ lúc 4h ngày 25/9, trong lúc đang tấn công thành phố Zaporizhzhia bằng bom lượn", Bộ tư lệnh không quân Ukraine thông báo, song không cung cấp bằng chứng về sự việc.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, cho biết một vụ nổ đã vang lên gần thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát sau đó vài phút. "Đó có khả năng là tiếng nổ khi bom lượn lao xuống mục tiêu", tài khoản này nhận định.

Tiêm kích bom Su-34 Nga làm nhiệm vụ hồi năm 2022. Ảnh: RIA Novosti

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày cho biết Nga đã phóng tổng cộng 176 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy nhằm vào lãnh thổ nước này trong đêm 24/9. "Các đơn vị phòng không đã bắn hạ và gây nhiễu 150 phi cơ, trong khi 13 UAV đánh trúng 8 khu vực và mảnh vỡ rơi xuống một địa điểm", cơ quan này cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga bình luận về thông tin.

Zaporizhzhia là một trong 4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9/2022, bên cạnh Donetsk, Lugansk và Kherson. Nga hiện kiểm soát khoảng 3/4 diện tích Zaporizhzhia, song Ukraine vẫn nắm giữ thủ phủ cùng tên của tỉnh.

Truyền thông Ukraine cho biết Nga gần đây tăng cường thả bom lượn nhằm vào thành phố Zaporizhzhia. Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ quân đội Nga nói rằng mục tiêu là các nhà máy quốc phòng, cũng như địa điểm được lực lượng Ukraine sử dụng làm điểm tập kết và sửa chữa khí tài cơ giới.

Vị trí thành phố Zaporizhzhia. Đồ họa: RYV

Tiêm kích bom Su-34 được phát triển từ thời Liên Xô và đưa vào biên chế không quân Nga năm 2014. Dòng Su-34 chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất, nhưng cũng như có thể mang tên lửa đối không để thực hiện nhiệm vụ không chiến.

Trong chiến sự Ukraine, các phi đội Su-34 Nga chủ yếu làm nhiệm vụ triển khai bom lượn mang bộ dẫn đường UMPK và tên lửa hành trình chiến thuật Kh-38 nhằm vào các mục tiêu dọc phòng tuyến đối phương.

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, RBC Ukraine)