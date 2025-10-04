Ukraine tố Nga tập kích tàu hỏa khiến 30 người bị thương

Tổng thống Zelensky cáo buộc máy bay không người lái Nga đánh trúng nhà ga tàu hỏa ở tỉnh Sumy, khiến ít nhất 30 người bị thương.

"Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào ga tàu hỏa ở thành phố Shostka, vùng Sumy. Lực lượng Nga không thể không biết họ đang tấn công dân thường", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm nay và kêu gọi thế giới "không phớt lờ những hành động như vậy".

Lãnh đạo Ukraine đăng video cho thấy đầu máy được lắp lưới chống thiết bị không người lái (drone), cùng một toa tàu bị hư hại và đang bốc cháy, phía sau là các toa chở hàng. Đoàn tàu chở khách ở đường ray gần đó cũng bị vỡ cửa sổ và trúng mảnh văng.

Ukraine tố Nga tập kích ga tàu hỏa, 30 người bị thương Đoàn tàu bị hư hại ở nhà ga Shostka, tỉnh Sumy ngày 4/10. Video: X/Volodymyr Zelensky

"Ít nhất 30 người đã bị thương. Dữ liệu sơ bộ cho thấy nhân viên đường sắt và hành khách đều có mặt ở hiện trường tập kích", ông Zelensky cho hay.

Địa điểm xảy ra sự việc nằm cách biên giới Nga khoảng 50 km. Tỉnh trưởng Sumy Oleh Hryhorov nói rằng UAV Nga đã đánh trúng đoàn tàu chuyên thực hiện lộ trình từ Shostka đến thủ đô Kiev. Ông thêm rằng nhân viên y tế và cứu hộ đang hỗ trợ tại hiện trường.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về cáo buộc của Ukraine.

Trang tin quân sự RusVesna của Nga nói rằng mục tiêu bị tập kích là đoàn tàu chở binh sĩ và hàng hóa của quân đội Ukraine. "Giới chức Ukraine cáo buộc Nga tấn công tàu hỏa chở khách, nhưng hình ảnh hiện trường do họ công bố cho thấy đó là đoàn tàu chở hàng", trang tin này cho hay.

Sự việc xảy ra vài ngày sau khi truyền thông Nga công bố video được cho là UAV tự sát Geran-2 tấn công "đoàn tàu chở thiết bị quân sự, nhiên liệu của quân đội Ukraine" gần thành phố Bobrovitsa thuộc tỉnh Chernihiv, cách biên giới khoảng 160 km.

Trong video, phi cơ tự sát Nga trang bị cảm biến ảnh nhiệt bám theo đoàn tàu Ukraine đang di chuyển, sau đó nhắm vào đầu máy để buộc tàu dừng lại. Quân đội Nga sau đó triển khai thêm nhiều UAV để đánh bồi, chúng còn né tránh được ánh đèn pha từ các trực thăng Ukraine làm nhiệm vụ cảnh giới.

UAV Nga tập kích tàu hỏa đang chạy, qua mặt trực thăng Ukraine UAV tự sát Nga tấn công đoàn tàu đang di chuyển ở tỉnh Chernihiv ngày 1/10. Video: Lenta

Đường sắt là thành phần quan trọng với mạng lưới hậu cần của hai bên, trong đó Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào đường sắt cho vận tải quốc tế khi các sân bay phải đóng cửa vì chiến sự. Moskva và Kiev đã nhiều lần tấn công hệ thống đường sắt của nhau từ khi chiến dịch bùng phát.

Các quan chức Ukraine cho biết Nga gần đây mở chiến dịch tấn công các đoàn tàu ở sâu trong hậu phương của đối phương. Họ thừa nhận hoạt động này gây ra hoảng loạn và thiệt hại kinh tế, cũng như làm gián đoạn mạng lưới hậu cần của quân đội Ukraine.

Lãnh đạo công ty Đường sắt Ukraine Oleksandr Pertsovsky cho biết Nga tăng cường tập kích mạng lưới đường sắt nước này từ đầu mùa hè, khiến hàng chục nhà ga bị hư hại do trúng UAV.

Thanh Tâm (Theo Kyiv Independent, Reuters, AFP)