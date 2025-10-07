Ukraine 'tìm thấy hơn 100.000 linh kiện nước ngoài' trong tên lửa, UAV Nga

Tổng thống Zelensky nói Ukraine đã tìm thấy 102.785 linh kiện ngoại nhập trong tên lửa và UAV Nga, dọa trừng phạt những bên liên quan.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 6/10 cho biết Nga đã sử dụng 549 vũ khí trong cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào Ukraine trước đó một ngày.

"Những khí tài này chứa tổng cộng 102.785 linh kiện được sản xuất bởi các công ty đến từ nhiều nước, trong đó có Anh, Mỹ, Trung Quốc, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản và Hàn Quốc. 100.688 linh kiện được tìm thấy bên trong các máy bay không người lái (UAV) vũ trang, khoảng 1.500 trong loạt tên lửa Iskander, 192 với dòng Kinzhal và 405 với mẫu Kalibr", ông Zelensky nói.

Các linh kiện gồm bộ chuyển đổi, cảm biến, máy tính thu nhỏ, vi điện tử và một số bộ phận khác.

Các mảnh vỡ UAV Nga tại tỉnh Sumy hôm 6/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào "những bên hỗ trợ Nga", thêm rằng Kiev đã đưa ra đề xuất nhằm ngăn chặn chuỗi cung ứng linh kiện cho Moskva.

"Các đối tác đã nắm dữ liệu chi tiết về từng công ty và sản phẩm, họ biết phải nhắm vào đâu và phản ứng như thế nào. Điều phối viên về lệnh trừng phạt của G7 sẽ họp trong tuần này và chúng tôi chờ đợi quyết định mang tính hệ thống để bảo đảm biện pháp cấm vận thật sự phát huy hiệu quả", ông cho hay.

Chính phủ Anh cho biết đang "xem xét nghiêm túc" thông tin của Ukraine, nhấn mạnh mọi công ty và cá nhân không tuân thủ lệnh cấm vận có thể bị phạt tiền hoặc truy tố.

"Anh đã cấm xuất khẩu hàng nghìn hàng hóa đến Nga, trong đó có toàn bộ sản phẩm phục vụ chiến sự mà Ukraine đã báo cho chúng tôi. Cùng với các đối tác quốc tế, chúng tôi đã áp dụng gói trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với một nền kinh tế từ trước đến nay", thông báo của chính phủ Anh có đoạn.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Kể từ khi chiến sự tại Ukraine nổ ra, phương Tây đã áp đặt vô số lệnh trừng phạt về tài chính và thương mại đối với Nga, đồng thời siết chặt quy định xuất khẩu linh kiện điện tử và bán dẫn nhằm ngăn Moskva chế tạo vũ khí hiện đại.

Nhiều công ty phương Tây khẳng định đã dừng toàn bộ hoạt động giao hàng trực tiếp lẫn gián tiếp tới Nga, đồng thời áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt với khách hàng. Tuy nhiên, một doanh nghiệp lưu ý rằng họ rất khó giám sát toàn bộ nguồn chip xuất xưởng, do có sản lượng hàng năm rất lớn.

Ủy ban điều tra Thượng viện Mỹ trước đó cũng cảnh báo rằng linh kiện nước này vẫn xuất hiện trong vũ khí Nga nhờ mạng lưới các nước trung gian.

Phạm Giang (Theo AFP, BBC)