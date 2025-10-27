Ukraine thừa nhận dự án tên lửa 3.000 km gặp loạt trở ngại

Tổng thống Ukraine cho biết chương trình sản xuất tên lửa nội địa Flamingo đang gặp khó khăn kỹ thuật và thiếu kinh phí từ nước ngoài.

"Đang có vấn đề kỹ thuật trong quá trình sản xuất Flamingo. Cũng có tình trạng chậm trễ trong nguồn vốn từ các đối tác, trở ngại này đang được giải quyết", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm nay.

Ông khẳng định Ukraine đã tìm được nguồn lực để giải quyết chi phí và đơn hàng của chính phủ sẽ được hoàn thành đầy đủ vào cuối năm. Tổng thống Zelensky tuyên bố nước này sẽ sở hữu số lượng tên lửa nhất định, nhưng không đưa ra con số cụ thể.

"Tất cả mọi người đều hài lòng khi những tên lửa được khai hỏa đều hoạt động", lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Tên lửa Flamingo tại công xưởng của Fire Point hôm 14/8. Ảnh: AP

Tên lửa hành trình Flamingo do công ty Fire Point có trụ sở tại Ukraine sản xuất, được quảng cáo là đạt tầm bắn 3.000 km và mang đầu đạn nặng 1.150 kg.

Với thông số do nhà sản xuất công bố, Flamingo có thể bao trùm toàn bộ lãnh thổ nằm ở lục địa châu Âu của Nga, nơi tập trung khoảng 80% dân số nước này. Nó có khả năng đe dọa mọi mục tiêu ở miền trung Nga, trong đó có thủ đô Moskva và thành phố lớn thứ hai St. Petersburg, thậm chí vươn tới một phần Siberia.

Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal hồi tháng 8 tuyên bố Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Flamingo, mô tả đây là vũ khí có tầm bắn lớn và hỏa lực mạnh. Nhà phát triển thông báo sẽ đẩy mạnh sản xuất Flamingo, tuyên bố sản lượng vào thời điểm đó là 50 quả một tháng.

Tổng thống Zelensky hôm 9/10 tuyên bố quân đội Ukraine đã triển khai đồng thời tên lửa Flamingo và Neptune để tập kích Nga, song không nêu cụ thể kết quả và mục tiêu nhắm tới.

Tờ Lenta khi đó cho biết hệ thống phòng không Nga đã lần đầu bắn hạ tên lửa Flamingo, khi quả đạn đang bay với tốc độ 600 km/h ở độ cao 100 m.

Yuri Kotenok, phóng viên phụ trách mảng quân sự của tờ Izvestia, công bố ảnh được cho là chụp "thân vỏ và linh kiện của tên lửa Flamingo" nằm trên mặt đất. Ông cho biết tên lửa sử dụng động cơ của máy bay phản lực huấn luyện L-39, khớp với nhận định trước đó từ giới quan sát phương Tây, còn phụ tùng bên trong xuất xứ từ Trung Quốc.

Tổng thống Zelensky hôm 23/10 đề xuất dùng một phần khoản vay từ Liên minh châu Âu (EU), được bảo đảm bằng tài sản đóng băng của Nga, để chế tạo loạt vũ khí tầm xa. Mỗi tên lửa Flamingo có giá xuất xưởng ước tính khoảng 500.000 USD.

Thanh Danh (Theo RBC Ukraine, RT)