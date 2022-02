Ukraine thừa nhận chưa thể giành lại Crimea

Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine thừa nhận chưa đủ khả năng giành lại bán đảo Crimea, nhưng đó có thể là lựa chọn trong tương lai.

"Chúng ta có chiến lược quân sự giành lại Crimea không? Ngay bây giờ, chúng ta có. Đó là con đường quân sự hay con đường nào khác còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Hiện tại, tôi có thể nói giành lại Crimea là không thể", Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Aleksey Danilov nói với kênh truyền hình 1+1 hôm 3/2.

Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Aleksey Danilov trả lời phỏng vấn tại Kiev tháng 12/2021. Ảnh: Reuters.

Danilov giải thích Ukraine sẽ không đơn giản chấp nhận Crimea là một phần lãnh thổ Nga và tuyên bố chính phủ sẽ "làm mọi thứ" có thể để nắm quyền kiểm soát bán đảo.

"Chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra ngày mai hoặc trong một năm, nhưng vấn đề này không đơn giản như vậy", ông nói thêm.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 sau trưng cầu dân ý. Cuộc bỏ phiếu diễn ra một tháng sau sự kiện Maidan, khi các cuộc biểu tình bạo lực trên đường phố lật đổ chính phủ dân cử của Ukraine. Ukraine và phần lớn thế giới không công nhận cuộc trưng cầu dân ý và coi Nga chiếm đóng bán đảo bất hợp pháp.

Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cũng đề cập các khu vực của đất nước hiện do phe ly khai ở miền đông kiểm soát. Theo Danilov, không thể giành được những khu vực này bằng biện pháp quân sự, vì sẽ dẫn đến lượng lớn thương vong.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov năm ngoái nói rằng Nga sẽ "giúp Ukraine giải quyết vấn đề" ở Donbass, nhưng "Crimea nằm ngoài cuộc thảo luận".

Tháng trước, tư lệnh hải quân Đức Kay-Achim Schoenbach từ chức vì bình luận Tổng thống Nga Vladimir Putin nên được tôn trọng và Ukraine sẽ không thể giành lại Crimea. Ông rời nhiệm sở sau khi Ngoại trưởng Ukraine triệu đại sứ Đức và nói rằng bình luận của Schönbach "không thể chấp nhận được".

Căng thẳng giữa Moskva và phương Tây leo thang sau khi Mỹ, NATO cáo buộc Nga điều hơn 100.000 quân tới biên giới Ukraine nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tiến đánh quốc gia láng giềng.

Nga liên tiếp phủ nhận cáo buộc, khẳng định động thái điều binh chỉ nhằm phục vụ mục đích tự vệ và đảm bảo an ninh, đồng thời đưa ra hàng loạt yêu cầu đảm bảo an ninh đối với phương Tây, trong đó có yêu cầu Ukraine không được phép gia nhập NATO. Hiện các bên chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng về các đề xuất an ninh này.

Huyền Lê (Theo RT)