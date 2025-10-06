Ukraine tập kích UAV quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Nga

Ukraine tiến hành một trong những cuộc tấn công lớn nhất bằng UAV từ đầu xung đột, khiến hàng nghìn người Nga ở tỉnh biên giới Belgorod mất điện.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm nay thông báo đã tiến hành đợt tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) vào loạt mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, trong đó có cảng xuất khẩu dầu Feodosia ở bán đảo Crimea, gây ra đám cháy lớn.

UAV Ukraine cũng tấn công kho đạn Nga ở Crimea và cơ sở hạ tầng năng lượng tại nhiều tỉnh khác của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 251 UAV Ukraine từ tối 5/10 đến sáng 6/10, trong đó gần một nửa bị hạ tại bán đảo Crimea và hai vùng biển lân cận. Hai tỉnh biên giới Kursk và Belgorod cũng là mục tiêu hàng đầu trong cuộc tấn công, khi 64 UAV bị bắn hạ tại đây.

Bộ Quốc phòng Nga không nêu tổng số máy bay Ukraine phóng và thiệt hại liên quan, song số lượng bị hạ cho thấy đây là một trong các cuộc tập kích bằng UAV lớn nhất của Kiev kể từ đầu xung đột, theo hãng thông tấn AFP.

Xe cộ bị hư hại sau đòn tập kích bằng UAV của Ukraine tại tỉnh Belgorod trong ảnh đăng hôm 5/10. Ảnh: Văn phòng tỉnh trưởng Belgorod

Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết UAV Ukraine đã đánh trúng hạ tầng năng lượng trong khu vực, khiến khoảng 40.000 người ở vùng này mất điện. Tính đến sáng 6/10, vẫn còn ít nhất 5.400 cư dân chưa có điện sử dụng.

Tại Bryansk, tỉnh trưởng Aleksandr Bogomaz đã hai lần báo động về đòn tập kích UAV của Ukraine. Lực lượng phản ứng khẩn cấp địa phương cho biết hạ tầng năng lượng ở tỉnh đã bị hư hại do hỏa hoạn. Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Krasnodar cũng bị đánh trúng, khiến hai người bị thương.

Nga cùng ngày cũng tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn vào Ukraine. Không quân Ukraine cho hay Nga đã phóng 116 UAV các loại vào lãnh thổ nước này, trong đó 83 chiếc bị bắn hạ hoặc gây nhiễu, 30 chiếc đánh trúng 7 địa điểm. Theo giới chức Ukraine, UAV Nga đã tập kích trúng một cơ sở năng lượng ở tỉnh Chernihiv và khiến một phụ nữ thiệt mạng tại tỉnh Kherson.

Kiev tuyên bố sẽ tăng cường tập kích mục tiêu trên lãnh thổ đối phương, cụ thể là hạ tầng dầu mỏ, nhằm đáp trả những cuộc tấn công hàng ngày của Moskva nhằm vào các thành phố và cơ sở năng lượng trên lãnh thổ Ukraine. Những đòn đánh có lúc khiến hàng triệu người tại Ukraine mất điện và phải sống trong giá rét.

Vị trí tỉnh Belgorod. Đồ họa: RYV

Chiến dịch trên khiến một số vùng ở Nga rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong những tháng gần đây và đẩy giá xăng tại nước này lên cao. Bằng cách nhắm vào hạ tầng năng lượng đối phương, Kiev dường như muốn cắt đứt doanh thu và nguồn cung nhiên liệu cho hoạt động quân sự của Moskva.

Phạm Giang (Theo AFP, Moscow Times, Kyiv Post)