Quân đội Ukraine thông báo tấn công trạm bơm tại tỉnh Bryansk của Nga, khiến hoạt động chuyển dầu qua đường ống Druzhba bị tê liệt.

Robert Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine, ngày 22/8 thông báo quân đội nước này tập kích trạm bơm Unecha tại tỉnh Bryansk của Nga. Video được ông Brovdi công bố cho thấy một đám cháy lớn tại cơ sở với nhiều bồn chứa nhiên liệu.

Ukraine tấn công trạm bơm dầu Nga, đường ống Druzhba tê liệt Đám cháy được cho là tại trạm bơm Unecha tại tỉnh Bryansk, Nga trong video công bố ngày 22/8. Video: Robert Brovdi

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto sau đó cho biết hoạt động vận chuyển dầu thô của Nga qua đường ống Druzhba "bị gián đoạn do một vụ tập kích gần biên giới Nga - Belarus".

"Đây là vụ tập kích thứ ba trong thời gian ngắn và là đòn tấn công nữa nhằm vào an ninh năng lượng của Hungary, âm mưu lôi kéo chúng tôi vào xung đột", ông Szijjarto tuyên bố. "Âm mưu này sẽ thất bại! Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới hòa bình và bảo vệ lợi ích quốc gia bằng toàn bộ sức mạnh".

Denisa Sakova, Bộ trưởng Kinh tế Slovakia, thông báo hoạt động chuyển dầu qua đường ống Druzhba gần biên giới Nga - Belarus sẽ sớm dừng lại do vụ tấn công, thêm rằng họ đang điều tra mức độ thiệt hại.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Vị trí đường ống dẫn dầu Druzhba (màu xanh lá cây) từ Nga qua Ukraine tới Hungary và Solvakia. Đồ họa: Aspenia Online.

Trước đó, Ukraine đã tập kích đường ống Druzhba vào ngày 13 và 18/8, khiến dầu thô từ Nga chuyển sang Hungary bị gián đoạn.

Ngoại trưởng Szijjarto khi đó chỉ trích Kiev về vụ tập kích và nhắc nhở rằng "phần lớn lượng điện nhập khẩu của Ukraine đến từ Hungary". Ukraine cho rằng Hungary phải chịu hậu quả vì "cố phụ thuộc vào Nga".

Tuyến đường ống Druzhba bắt đầu từ Almetyevsk, đi qua tỉnh Bryansk rồi chia thành hai, một nhánh tới Litva và Latvia, nhánh còn lại vào Belarus. Trên lãnh thổ Belarus, đường ống lại tách làm hai, một đi qua Ba Lan tới Đức và tuyến còn lại đi qua Ukraine tới Slovakia, Czech, Hungary và Croatia.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, RIA Novosti)