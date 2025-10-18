Ukraine nói phòng không Nga bắn rơi tiêm kích đồng đội

Ukraine cho biết tiêm kích Su-30SM Nga bị phòng không đồng đội bắn hạ tại bán đảo Crimea trong lúc đang đối phó UAV đối phương.

"Nga đã bắn rơi tiêm kích Su-30SM của mình. Chặn thu liên lạc vô tuyến cho thấy hai động cơ máy bay bị cháy trong lúc máy bay làm nhiệm vụ tại tây bắc bán đảo Crimea, buộc tổ lái phóng ghế thoát hiểm", hải quân Ukraine cho biết hôm 17/10.

Dmytro Pletenchuk, phát ngôn viên lực lượng này, thêm rằng sự việc xảy ra trong lúc lực lượng phòng không Nga đang đối phó đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát của Ukraine. Ông tuyên bố cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu trên bán đảo Crimea.

Một phi công tiêm kích Nga xác nhận chiến đấu cơ Su-30SM bị rơi khi đang làm nhiệm vụ đánh chặn UAV. "Đám cháy bùng phát trên phi cơ và tổ bay không thể dập lửa. Họ phóng ghế thoát hiểm an toàn, không gặp nguy hiểm tính mạng. Một ủy ban nhà nước đang làm việc tại hiện trường để xác định nguyên nhân", người này cho hay.

Tiêm kích Su-30SM Nga trong cuộc diễn tập của Hạm đội Biển Đen ở vùng Krasnodar năm 2018. Ảnh: RIA Novosti

Phi công Nga nhận định sự việc có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như sự cố kỹ thuật, máy bay trúng mảnh văng từ UAV bị bắn hạ ở khoảng cách gần, va chạm với mục tiêu và cả bị đồng đội bắn nhầm. "Vào lúc này, bất cứ ai tuyên bố biết chính xác lý do tiêm kích Su-30SM bị rơi, dù ở phía Nga hay Ukraine, đều không đáng tin", phi công này nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga bình luận về thông tin. Cơ quan này cho biết lực lượng phòng không trực chiến đã đánh chặn 61 UAV Ukraine trong đêm, trong đó có 38 chiếc trên bán đảo Crimea và Biển Đen.

Sergei Aksyonov, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm tại Crimea, nói UAV Ukraine đã làm hư hại một số trạm biến áp và gây tình trạng mất điện trong thời gian ngắn.

Su-30 là dòng tiêm kích hạng nặng được Nga sản xuất từ đầu thập niên 1990, chủ yếu cho thị trường xuất khẩu. Phiên bản Su-30SM cho quân đội Nga được biên chế từ năm 2013, hiện là một trong những dòng chiến đấu cơ chủ lực của nước này.

Ước tính hơn 630 phi cơ Su-30 đã được xuất xưởng. Tính đến năm 2024, không quân và không quân hải quân Nga vận hành hơn 130 chiếc Su-30SM.

Vị trí bán đảo Crimea. Đồ họa: RYV

Ukraine gần đây thường xuyên tập kích mục tiêu ở Crimea, trong nỗ lực làm suy yếu hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga tại bán đảo.

Phạm Giang (Theo Moscow Times, RBC Ukraine)