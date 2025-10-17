Giới chuyên gia và quân nhân Ukraine cho biết Nga đang triển khai UAV Lancet nâng cấp về tầm bay và độ chính xác, khó bị gây nhiễu hơn trước.

Trung tâm Rubikon, đơn vị tinh nhuệ chuyên vận hành máy bay không người lái (UAV) của quân đội Nga, ngày 15/10 công bố video tập kích sở chỉ huy dã chiến của Ukraine gần khu dân cư Chervonoe thuộc tỉnh Kharkov, thêm rằng phi cơ Lancet của họ đã vượt quãng đường 98 km để tấn công mục tiêu.

Trước đó vài ngày, UAV Lancet cũng tấn công xe tải quân sự Ukraine ở thành phố Izyum thuộc tỉnh Kharkov, cách tiền tuyến khoảng 30 km. Đòn tập kích dường như đã phá hủy mục tiêu, các phương tiện di chuyển xung quanh và công trình gần đó bị hư hại nhẹ.

Ukraine nói Nga triển khai UAV Lancet 'bay xa, kháng nhiễu' UAV Lancet Nga tập kích mục tiêu tại tỉnh Kharkov ngày 12/10 và 15/10. Video: BQP Nga, Lost Amour

Các nguồn tin quân sự và chuyên gia Ukraine ngày 16/10 cho biết Nga đã triển khai biến thể UAV Lancet nâng cấp, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn và nâng đáng kể độ chính xác, đồng thời khó bị hệ thống tác chiến điện tử đối phương gây nhiễu.

Chuyên gia tác chiến điện tử Serhiy Beskrestnov thừa nhận lực lượng Ukraine đang đối mặt với biến thể Lancet mạnh hơn, có khả năng áp đảo những phương án đối phó UAV có sẵn.

"Các đơn vị tiền tuyến cho biết những biện pháp tác chiến điện tử truyền thống đã trở nên kém hiệu quả đối với Lancet. Chúng giờ có thể tấn công xa hơn và không phải lúc nào cũng cần UAV trinh sát dẫn đường như trước. Nhiều khả năng Nga đã dùng Lancet thế hệ mới", chuyên gia Ukraine cho hay.

Theo các chỉ huy Ukraine, hoạt động của UAV Nga ngày càng khó lường, buộc họ đánh giá lại phương thức đối phó và thích ứng với mối đe dọa mới.

Truyền thông Nga gần đây cũng công bố nhiều video cho thấy các vụ tập kích "bằng UAV Lancet" vào sâu trong hậu phương Ukraine. Thông số kỹ thuật của dòng Lancet mới chưa được công bố, nhưng biến thể nâng cấp được cho là có bán kính chiến đấu mở rộng nhằm vượt qua vùng bảo vệ của phòng không tầm ngắn và tác chiến điện tử Ukraine.

"Chưa rõ hệ thống dẫn đường và đầu đạn của UAV Lancet có thay đổi hay không. Tuy nhiên, với khả năng hoạt động độc lập và không cần UAV trinh sát chỉ điểm, phiên bản Lancet mới sẽ đánh dấu thay đổi trong chiến thuật sử dụng đạn tuần kích của Nga", chuyên trang quân sự Defense Blog của Ukraine nhận định.

Vị trí thành phố Izyum và khu dân cư Chervonoe tại tỉnh Kharkov. Đồ họa: RYV

Thống kê nguồn mở, dựa trên hình ảnh đã được xác thực, cho thấy UAV Lancet đã tấn công hơn 3.800 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu hồi tháng 7/2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội Nga công bố để bảo đảm bí mật.

Trong số này, những chiếc Lancet phá hủy hoàn toàn 900 mục tiêu, làm hư hại 1.769 mục tiêu và số còn lại chưa rõ kết quả. Mục tiêu hàng đầu của Lancet là pháo kéo và pháo tự hành, với lần lượt 1.049 và 660 tổ hợp đã hứng đòn tập kích.

Tập đoàn Kalashnikov và hãng thiết kế Zala Aero đã liên tục cải tiến, trang bị nhiều tính năng mới cho Lancet như khả năng nhận diện mục tiêu bằng AI và cảm biến LiDAR, đầu nổ xuyên tự định hình (EFP) để đối phó những khí tài được trang bị lồng chống drone.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, Defense Blog, RIA Novosti)