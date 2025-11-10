Ukraine dường như không hạ được tên lửa siêu vượt âm Kinzhal nhằm vào căn cứ Starokostyantyniv, được cho là nơi đóng quân của phi đội F-16 và Mirage 2000.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay thông báo Nga đã tập kích nước này bằng 2 lửa siêu vượt âm Kinzhal và 5 tên lửa phòng không S-300/S-400 hoán cải để tấn công mục tiêu mặt đất, cùng 67 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy.

"Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn rơi 52 UAV, trong khi 15 phi cơ đánh trúng 9 địa điểm. Chúng tôi đang xác minh thông tin liên quan đến tên lửa đối phương, không rõ vị trí rơi hoặc khu vực bị các quả đạn đánh trúng", cơ quan này cho hay, dường như ám chỉ khả năng đã bỏ lọt 7 tên lửa Nga.

Ukraine nghi bỏ lọt tên lửa Kinzhal nhắm tới căn cứ F-16 UAV Geran của Nga tấn công mục tiêu tại tỉnh Kharkov ngày 10/11. Video: X/AMK Mapping

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, nhận định cả hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal "đã đánh trúng căn cứ không quân Starokostyantyniv ở tỉnh Khmelnitsky".

Ngoài ra, khoảng 6 UAV Geran-2 của Nga đã tập kích mục tiêu tại thị trấn Orelka thuộc tỉnh Kharkov, nhiều khả năng nhắm tới ga tàu hỏa nằm trên tuyến đường sắt tới Barvenkovo, thành phố đóng vai trò trung tâm hậu cần cho lực lượng Ukraine ở tỉnh Kharkov và Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Vị trí căn cứ Starkostyantyniv. Đồ họa: RYV

Sân bay Starokostyantyniv là một trong những cơ sở trọng yếu của không quân Ukraine, nơi đóng quân của phi đội cường kích Su-24 mang tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG, cũng là căn cứ chính của phi đội F-16 và Mirage 2000 do phương Tây viện trợ.

Nga nhiều lần tấn công căn cứ Starokostyantyniv bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và các vũ khí khác.

Giới chuyên gia phương Tây nhận định Nga gần đây đã nâng cấp Kinzhal và tên lửa đạn đạo Iskander-M, cho phép quả đạn có thể chuyển hướng đột ngột khi đang bay để làm rối loạn hệ thống Patriot và xuyên thủng lá chắn phòng không của đối phương.

Fabian Hoffmann, chuyên gia tên lửa tại Đại học Oslo ở Na Uy, nhận định Nga dường như đã cập nhật hệ thống dẫn đường để tên lửa cơ động nhanh hoặc bổ nhào theo góc lớn hơn ở pha cuối, khiến tổ hợp Patriot khó bám bắt và đánh chặn mục tiêu hơn.

Tiêm kích MiG-31K Nga mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal bay gần thành phố Ryazan tháng 8/2019. Ảnh: BQP Nga

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AP, AFP)