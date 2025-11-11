Ukraine mở chiến dịch truy quét tham nhũng ngành năng lượng

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine đang tiến hành các cuộc đột kích quy mô lớn nhắm vào ngành năng lượng vì phát hiện "tổ chức tội phạm cấp cao".

Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) ngày 10/11 cho hay đã tiến hành 70 cuộc khám xét sau cuộc điều tra kéo dài 15 tháng đối với ngành năng lượng nước này. Chiến dịch đột kích có sự tham gia của Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO).

NABU tuyên bố phát hiện "tổ chức tội phạm cấp cao" chuyên nhận hối lộ từ các hợp đồng mà công ty sản xuất điện hạt nhân Energoatom ký kết. Cơ quan này công bố các đoạn ghi âm cho thấy những nghi phạm bàn bạc về hoạt động tham nhũng, cho biết khoảng 100 triệu USD đã được chuyển qua mạng lưới rửa tiền.

Energoatom xác nhận công ty bị khám xét và đang hợp tác điều tra, song không bình luận về nội dung cáo buộc. NABU không nêu tên những người bị điều tra.

Truyền thông Ukraine đưa tin cuộc đột kích diễn ra tại các cơ sở liên quan đến Timur Mindich, đồng sở hữu công ty giải trí Kvartal 95 do Tổng thống Volodymyr Zelensky thành lập. Kyiv Independent cho hay Mindich đã bỏ trốn trước đó.

Một tòa nhà của công ty sản xuất điện hạt nhân Energoatom ở Ukraine. Ảnh: Ukrainian News

Cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine đang liên tục hứng chịu các cuộc tập kích của Nga và đất nước đang đối mặt nguy cơ thiếu điện trầm trọng. Những cáo buộc tham nhũng trong ngành năng lượng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ mới trong công chúng.

"Cuộc chiến này không chỉ diễn ra ở tiền tuyến, mà còn là cuộc chiến trong nội bộ đất nước, giữa những người muốn thay đổi và những người muốn che đậy mọi thứ bằng tiền bạc cùng sự im lặng", nhà hoạt động chống tham nhũng Martyna Boguslavets cho hay.

Tổng thống Zelensky tối 10/11 bày tỏ ủng hộ cuộc chiến chống tham nhũng, khẳng định đây là hoạt động "rất cần thiết" và thêm rằng "việc trừng phạt là điều không thể tránh khỏi".

NABU là cơ quan chuyên phát hiện và điều tra các trường hợp tham nhũng trong cơ quan nhà nước, sau đó chuyển sang SAPO để truy tố. Hai cơ quan này được thành lập với quyền lực rất lớn nhằm đảm bảo tính độc lập của chiến dịch chống tham nhũng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 7 ký thông qua đạo luật thu hồi quyền tự chủ của NABU và SAPO, đặt hai cơ quan này dưới quyền lãnh đạo, kiểm soát của Tổng công tố, người do Tổng thống bổ nhiệm. Quyết định của ông đã vấp phản ứng dữ dội và dẫn tới các cuộc biểu tình lớn trong nước, khiến ông phải thu hồi đạo luật sau vài ngày.

Thanh Tâm (Theo AFP, Kyiv Independent)