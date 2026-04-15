Ukraine lo ngại bị Mỹ 'gạt sang bên lề' vì chiến sự Iran

Ông Zelenksy nói các nhà đàm phán Mỹ "không còn dành thời gian cho Ukraine" do chiến sự Iran và lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung vũ khí từ Washington.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14/4 trả lời đài truyền hình ZDF của Đức rằng đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, những người đã góp phần thúc đẩy đàm phán với Nga nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine, hiện "liên tục tham gia các cuộc đối thoại với Iran".

Ông mô tả hai đặc phái viên Mỹ "thực tế", song cho rằng nếu không có áp lực mạnh mẽ hơn từ phía Mỹ, Nga sẽ mất động lực để "đàm phán nghiêm túc".

"Mỹ không có thời gian dành cho Ukraine nữa. Nếu Mỹ không gây áp lực lên Nga và chỉ tham gia vào một cuộc đối thoại mềm mỏng, Moskva sẽ không còn dè chừng nữa", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Oslo, Na Uy ngày 13/4. Ảnh: AFP

Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine đã rơi vào bế tắc kể từ khi chiến sự tại Iran bùng phát ngày 28/2. Các nhà đàm phán Nga - Ukraine chưa gặp lại nhau kể từ cuộc thảo luận hồi tháng 2 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Ông Zelensky cũng bày tỏ lo ngại về việc cung cấp vũ khí từ Mỹ cho Ukraine. "Nếu chiến sự ở Trung Đông tiếp diễn, Ukraine sẽ nhận được ít vũ khí hơn. Điều này đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đối với các trang thiết bị phòng không", ông cho hay.

Tại cuộc họp báo khi thăm Na Uy sau đó, ông Zelensky nhấn mạnh tình hình thiếu hụt tên lửa đánh chặn PAC-3 cũng như PAC-2. Loại vũ khí này chủ yếu được mua thông qua chương trình PURL, được khởi động năm ngoái, cho phép Ukraine tiếp nhận thiết bị của Mỹ bằng nguồn tài trợ từ các nước châu Âu.

"Ngay từ đầu cuộc chiến ở Trung Đông, chúng tôi đã nhận thấy sẽ có những thách thức. Việc cung cấp vũ khí diễn ra chậm chạp", ông Zelensky nói, đồng thời thừa nhận đây là "tình thế rất khó khăn đối với chúng tôi".

Trong chuyến thăm này, ông Zelensky và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã ký "tuyên bố chung về tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh". Chính phủ Na Uy cho biết hai nước mong muốn "tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa các ngành công nghiệp quốc phòng Na Uy và Ukraine", đồng thời "các máy bay không người lái của Ukraine từ bây giờ sẽ được sản xuất tại Na Uy".

Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã dẫn đầu phái đoàn chính phủ tới Berlin, gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz và các bộ trưởng để thảo luận về cuộc chiến với Nga, hiện đã bước sang năm thứ năm. Hai nước cũng công bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tập trung vào lĩnh vực quốc phòng.

Huyền Lê (Theo AFP, Turkiye Today)