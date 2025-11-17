Ukraine ký ý định thư mua 100 tiêm kích Pháp

Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Macron, cho biết Ukraine sẽ mua 100 chiến đấu cơ Rafale của Pháp trong 10 năm tới để tăng cường năng lực quân sự.

"Đây sẽ là một trong những lưới phòng không mạnh nhất thế giới", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ngày 17/11, sau khi ký với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ý định thư mua 100 chiến đấu cơ Rafale.

Theo ông Zelensky, thỏa thuận này sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực phòng không và sức mạnh quân sự về dài hạn cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ý định thư được ký khi Tổng thống Zelensky tới Paris trong chuyến thăm Pháp.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết thỏa thuận này tạo tiền đề cho các hợp đồng trong tương lai để Ukraine mua các chiến đấu cơ cùng những vũ khí đi kèm khác từ Pháp. Điện Elysee cho biết thêm đây chưa phải hợp đồng mua bán và dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian 10 năm.

Trước khi gặp người đồng cấp Pháp Macron, Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên X rằng đây sẽ là "thỏa thuận lịch sử". Ông Macron cũng đăng ảnh ký thỏa thuận cùng ông Zelensky, gọi đây là "ngày tuyệt vời".

Tổng thống Ukraine tháng trước cũng ký thư bày tỏ mong muốn mua 100-150 máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển.

Rafale là tiêm kích phản lực đa năng hai động cơ, ứng dụng thiết kế cánh chính tam giác cùng cánh phụ phía trước để tăng lực nâng và khả năng cơ động. Được trang bị nhiều loại vũ khí có độ chính xác cao, tiêm kích Rafale có thể thực hiện các nhiệm vụ đa dạng như chiếm ưu thế trên không, đánh chặn tầm xa, trinh sát, yểm trợ mặt đất, công kích sâu trong lãnh thổ đối phương và diệt hạm.

