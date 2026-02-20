Ukraine kỳ vọng thu tỷ đô từ xuất khẩu vũ khí năm 2026

Quan chức Ukraine cho biết với loạt đơn hàng thiết bị và dịch vụ quân sự được phê duyệt xuất khẩu, ngành quốc phòng Ukraine dự kiến thu về vài tỷ USD năm nay.

Đầu tháng này, ủy ban nhà nước phụ trách cấp phép trong thời chiến của Ukraine đã phê duyệt phần lớn trong số 40 đơn xin xuất khẩu vật tư và dịch vụ từ các nhà sản xuất thuộc lĩnh vực quốc phòng, Reuters ngày 20/2 dẫn lời Davyd Aloian, Phó thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine.

"Tính cả các sản phẩm hoàn chỉnh, phụ tùng, linh kiện và dịch vụ có thể cung cấp, con số này lên tới vài tỷ USD", ông nói, đánh giá tiềm năng xuất khẩu "cao hơn đáng kể" so với thời điểm trước chiến sự.

Một binh sĩ Ukraine chuẩn bị phóng máy bay không người lái tấn công tầm trung Darts về phía quân đội Nga từ một vị trí gần tiền tuyến ở Donetsk, Ukraine, ngày 16/12/2025. Ảnh: Reuters

Ukraine đã ngừng xuất khẩu vũ khí từ tháng 2/2022, khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng nổ. Quốc gia này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp vũ khí từ các đối tác trong cuộc chiến với Nga.

Tận dụng kinh nghiệm chiến trường trong vài năm qua và sự đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp vũ khí, đặc biệt là thiết bị bay không người lái và tên lửa, Ukraine đang ghi nhận thời kỳ bùng nổ của ngành công nghệ quốc phòng.

Theo ông Aloian, các đồng minh của Ukraine đã bày tỏ quan tâm đến việc mua thiết bị quốc phòng tiên tiến của nước này, trong đó có Đức, Anh, Mỹ, các nước Bắc Âu, ba quốc gia Trung Đông và một quốc gia châu Á.

Ông cho hay một trong những quốc gia Trung Đông có lịch sử buôn bán vũ khí lâu dài với Ukraine đang tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực máy bay không người lái và xe hạng nặng, nhưng từ chối nêu tên quốc gia này. Ông nói thêm Kiev sẽ ưu tiên xuất khẩu cho những quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Theo ông Aloian, trong số các đơn hàng đã duyệt, không có vũ khí thành phẩm. Đa số các giao dịch này nhằm tái cung ứng vũ khí cho tiền tuyến của Ukraine.

Một số đơn hàng có liên quan đến thiết bị thuộc chương trình FrankenSAM của Ukraine và Mỹ. Đây là dự án phát triển các hệ thống tên lửa đất đối không bằng cách kết hợp những hệ thống từ thời Liên Xô mà Ukraine đang sở hữu với các loại tên lửa của phương Tây.

Kiev cũng ưu tiên liên doanh và các hình thức hợp tác khác với nước ngoài để thu hút nguồn tài chính, tạo ra các chuỗi cung ứng vũ khí mới cho tiền tuyến và tiếp cận công nghệ mới. Điều này quan trọng hơn việc chỉ đơn thuần xuất khẩu các sản phẩm quân sự.

Các nhà sản xuất quốc phòng đã gây áp lực lên Kiev nhằm nối lại xuất khẩu với lý do có nguy cơ mất cơ hội trên thị trường vũ khí toàn cầu. Một số công ty quốc phòng Ukraine đã thành lập công ty con để hoạt động ở nước ngoài.

"Chúng tôi không có ý định trói chân các nhà sản xuất hay giữ họ chỉ để phục vụ riêng cho mình", ông Aloian nói. "Tuy nhiên, nguyên tắc của chúng tôi là ưu tiên tối đa cho nhu cầu tiền tuyến và lợi ích quốc gia, sau đó mới tính đến lợi ích thương mại".

Ukraine đang xem xét đánh thuế xuất khẩu vũ khí. Dù chưa có quyết định cuối cùng, ông Aloian tin rằng việc này sẽ tạo cơ sở hợp lý để nối lại hoạt động xuất khẩu, giúp Kiev có thêm nguồn thu bù đắp cho ngân sách quân sự đang thiếu hụt.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)