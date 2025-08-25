Ukraine 'không cần tham vấn Mỹ' để tập kích sâu vào đất Nga

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã tự chủ năng lực tiến công tầm xa, không cần sự chấp thuận của Mỹ khi tập kích sâu trong lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi đang sử dụng các vũ khí tầm xa do chính Ukraine sản xuất và gần đây không hề tham vấn chủ đề này với Mỹ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Mark Carney ở thủ đô Kiev hôm 24/8.

Ông Zelensky nói rằng trước đây "từng có nhiều tín hiệu khác nhau" về những cuộc tập kích tầm xa của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi sau khi Ukraine phát triển tên lửa hành trình Flamingo có tầm bắn 3.000 km. Ông Zelensky mô tả đây là "tên lửa thành công nhất" mà Ukraine đang có trong kho vũ khí và những cuộc thử nghiệm gần đây đã đạt kết quả tích cực.

Kiev dự kiến tăng số lượng tên lửa Flamengo vào tháng 12 và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ đầu năm sau.

Đầu đạn bên trong lớp vỏ của tên lửa Flamingo tại công xưởng của Fire Point hôm 14/8. Ảnh: AP

Tuyên bố được Tổng thống Zelensky đưa ra sau khi Wall Street Journal tuần qua tiết lộ Lầu Năm Góc đã âm thầm áp dụng cơ chế rà soát, trao quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phê duyệt mọi đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo ATACMS của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga.

Cơ chế này được áp dụng từ giữa năm nay, khiến Kiev chưa thể sử dụng loại vũ khí này để tấn công các mục tiêu sâu trong đất đối phương. Ít nhất một đề nghị sử dụng ATACMS của Ukraine đã bị Mỹ bác bỏ. Cách làm này ngăn Ukraine tùy ý sử dụng tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG do Anh và Pháp sản xuất, bởi chúng phụ thuộc vào dữ liệu do Mỹ cung cấp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày qua phát đi nhiều tín hiệu mâu thuẫn về ủng hộ Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.

Sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hôm 15/8, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Ukraine sẽ "không có cơ hội chiến thắng" nếu không được phép tấn công đối phương, chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden trói buộc Ukraine "chỉ được phòng thủ, không được phản công".

Dù vậy, ông Trump cũng nhiều lần phản đối kịch liệt quyết định "gỡ rào vũ khí" được chính quyền Biden thông qua hồi cuối năm 2024.

Trước khi mãn nhiệm, cựu tổng thống Joe Biden đã bật đèn xanh cho Ukraine dùng tên lửa ATACMS tấn công vào lãnh thổ Nga. Sau loạt vụ phóng đầu tiên ngày 19/11/2024, Ukraine bắt đầu giảm tần suất sử dụng loại vũ khí này. Lực lượng Nga cũng nhiều lần đánh chặn toàn bộ tên lửa ATACMS trước khi chúng đến được mục tiêu.

Giới chức Mỹ cho biết lô ATACMS cuối cùng được phê duyệt dưới thời chính quyền Biden đã đến Ukraine trong mùa xuân năm nay và Kiev chỉ còn rất ít tên lửa loại này.

Thanh Danh (Theo Kyiv Independent, Telegraph, WSJ)