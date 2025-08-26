Ukraine kết án người đàn ông 'giả gái, làm gián điệp cho Nga'

Một công dân Ukraine bị kết án 15 năm tù vì cáo buộc giả gái để thu thập thông tin tình báo cho quân đội Nga trong nhiều tháng.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 25/8 cho biết tòa án đã tuyên án 15 năm tù kèm tịch thu tài sản với một nam công dân 26 tuổi không có việc làm, sau khi kết luận người này phạm tội phản quốc trong thời kỳ thiết quân luật.

Theo cáo trạng, người này đã liên hệ với tình báo Nga qua mạng xã hội để xin việc và được tuyển mộ. Phía Nga hứa trả tiền cho bị cáo để đổi lấy thông tin tình báo về các cơ sở quân sự ở Izmail, thành phố cảng chiến lược tại tỉnh Odessa và gần biên giới với Romania.

Người đàn ông đã để tóc dài, học cách trang điểm và mua quần áo nữ giới để cải trang thành phụ nữ khi làm nhiệm vụ. Trong nhiều tháng, bị cáo đi bộ quanh các địa điểm nhạy cảm ở Izmail, bí mật chụp ảnh những cơ sở quân đội, tình báo và lực lượng biên phòng.

"Anh ta đã thu thập thông tin về vị trí của các đơn vị quân đội, hoạt động di chuyển, nơi đóng quân và trang thiết bị quân sự", Văn phòng công tố tỉnh Odessa cho biết.

Bị cáo (trái) trong bức ảnh đăng hồi tháng 1. Ảnh: SBU

SBU cho biết bị cáo đã tổng hợp thông tin và gửi báo cáo chi tiết cho đầu mối của Nga, trong đó có chứa tin nhắn, ảnh chụp và tọa độ chính xác trên bản đồ điện tử. "Quân đội Nga dự định sử dụng những dữ liệu này để tiến hành loạt vụ tập kích đường không vào tỉnh Odessa", theo SBU.

Các đặc vụ SBU hồi tháng 1 bắt nghi phạm tại nhà riêng, tịch thu điện thoại chứa bằng chứng về mối liên hệ với tình báo Nga. Thông tin thu được từ điện thoại cho thấy người này đã trao đổi với các đầu mối ở Moskva trong nhiều tháng để nhận chỉ đạo.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Sau khi xung đột bùng phát đầu năm 2022, Ukraine tuyên bố đã bắt hoặc kết án hàng trăm người, trong đó có các quan chức cấp cao và nhân viên an ninh, với cáo buộc hỗ trợ hoặc hợp tác với Nga.

SBU hôm 30/7 thông báo bộ phận phản gián của họ đã bắt một sĩ quan Ukraine do nghi người này cung cấp tọa độ để Nga tập kích nơi giấu tiêm kích F-16, Mirage-2000 và cường kích Su-24. Trước đó cùng tháng, một sĩ quan Ukraine cũng bị bắt với cáo buộc tiết lộ thông tin hạ tầng quân sự quan trọng sau khi vợ cũ móc nối anh ta với tình báo Nga.

Phạm Giang (Theo Euromaidan Press)