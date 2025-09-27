Ukraine - Hungary đấu khẩu về drone 'xâm phạm không phận'

Tổng thống Zelensky nói một số drone trinh sát "có khả năng là của Hungary" đã vi phạm không phận Ukraine, song Budapest bác bỏ và chỉ trích.

"Lực lượng Ukraine đã phát hiện các hành vi xâm phạm không phận bằng thiết bị bay không người lái (drone) trinh sát, có khả năng là của Hungary", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/9 tuyên bố, thêm rằng chúng dường như đang thu thập thông tin tình báo về các cơ sở công nghiệp gần biên giới hai nước.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết radar nước này phát hiện các drone ở tỉnh miền tây Zakarpattia giáp biên giới với Hungary vào sáng cùng ngày, thêm rằng chúng đến từ quốc gia láng giềng và đã vượt qua biên giới hai lần.

Tổng thống Zelensky trong bức ảnh đăng ngày 26/9. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trong phát biểu sau đó, ông Zelensky cho biết đã chỉ đạo quân đội rà soát toàn diện về sự việc, sẵn sàng biện pháp ứng phó phù hợp nếu những drone này xuất hiện trở lại.

Phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Zelensky, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng lãnh đạo Ukraine đang "đánh mất lý trí vì nỗi ám ảnh chống Hungary". "Ông ấy bắt đầu nhìn thấy những thứ không tồn tại", ông Szijjarto viết trên X.

Tranh cãi bùng phát chỉ vài giờ sau khi Ukraine thông báo cấm nhập cảnh đối với ba quan chức quân đội Hungary, nhằm đáp trả động thái tương tự của Budapest với ba quan chức nước này.

Quan hệ giữa hai nước xấu đi kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát đầu năm 2022. Budapest bị cáo buộc có chính sách thân thiện với Moskva, cản trở phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn với Nga cũng như gây khó dễ cho nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.

Kiev nộp đơn gia nhập khối chỉ vài ngày sau khi xung đột nổ ra, song chưa đạt được tiến triển do bị chính quyền của Thủ tướng Viktor Orban phủ quyết. Hungary cho rằng việc kết nạp Ukraine sẽ mang đến rủi ro về an ninh và có thể kéo Budapest vào xung đột với Nga. Kiev nói đây là mối lo ngại vô căn cứ.

Đường bay drone nghi của Hungary hôm 26/9. Đồ họa: Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine

Hungary cũng đã chặn các gói viện trợ của EU cho Ukraine, đồng thời tiếp tục mua dầu và khí đốt của Nga, dù Kiev cho rằng đây là nguồn thu để phục vụ cho hoạt động quân sự của Moskva.

Phạm Giang (Theo AFP, Ukrainska Pravda)