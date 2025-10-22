Ukraine hứng tập kích quy mô lớn, phần lớn đất nước mất điện

Nga tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV vào Ukraine, dẫn tới cắt điện khẩn cấp ở hầu hết lãnh thổ.

Truyền thông Ukraine cho biết người dân tại thủ đô Kiev nghe thấy nhiều tiếng nổ vào rạng sáng 22/10, không lâu sau khi quân đội phát báo động tên lửa đạn đạo đang bay tới. Nhiều vụ nổ sau đó tiếp tục xảy ra ở Kiev, cũng như tại thành phố Dnipro thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, thủ phủ Zaporizhzhia của tỉnh cùng tên và thành phố cảng Izmail ở tỉnh Odessa.

Giới chức Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga bắt đầu bằng loạt tên lửa đạn đạo rồi đến máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy. "Đối phương tập kích hạ tầng năng lượng suốt đêm", Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk cho biết, song không cung cấp thêm chi tiết.

Bộ Năng lượng Ukraine sau đó thông báo cắt điện khẩn cấp trên phần lớn lãnh thổ, bao gồm cả thủ đô Kiev và khu vực xung quanh, do ảnh hưởng từ đòn tập kích.

Vụ nổ được cho là nhà máy điện CHP-5 tại Kiev trúng đòn sáng 22/10. Ảnh: X/AMK Mapping

Timur Tkachenko, lãnh đạo cơ quan quân sự tại Kiev, cho biết mảnh vỡ từ vũ khí bị bắn hạ đã rơi xuống nhiều địa điểm, gây ra hỏa hoạn ở một nửa số quận của thành phố. Theo lực lượng khẩn cấp Ukraine, cuộc tập kích đã khiến 6 người thiệt mạng tại thủ đô Kiev và khu vực xung quanh, trong đó có hai trẻ em. Ít nhất 21 người bị thương tại tỉnh Kiev.

Giới chức tỉnh miền trung Poltava nói các cơ sở khí đốt và dầu mỏ ở vùng Mirgorod đã bị hư hại do đòn đánh từ Nga.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, ước tính Nga đã phóng 9 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 4 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 11 tên lửa hành trình Iskander-K, 5 quả đạn hành trình chiến thuật Kh-59/69 và 4 đạn phòng không S-300 hoán cải.

Tài khoản này cho biết Nga đã đánh trúng hàng loạt nhà máy điện tại tỉnh Kiev và các khu vực khác, cũng như thao trường lục quân ở vùng Goncharovskoye thuộc tỉnh Chernihiv. Địa điểm này dường như bị Nga tập kích bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M trước đó một ngày.

Nga cũng phóng UAV tự sát Geran-2 vào tỉnh Kiev và một số vùng khác, đồng thời thả nhiều quả bom lượn xuống thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát.

"Chưa rõ tỷ lệ hạ mục tiêu của Ukraine, song một số tên lửa Iskander-M hướng đến Kiev đã bị đánh chặn", AMK Mapping cho hay.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine chưa công bố số liệu về cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa bình luận về thông tin.

UAV phát nổ trên bầu trời thủ đô Kiev hôm 22/10. Ảnh: Reuters

Nga và Ukraine nhiều lần tấn công hạ tầng trọng yếu của nhau, trong đó có cơ sở năng lượng và đường sắt. Hai bên cáo buộc nhau tấn công mục tiêu dân sự, đồng thời tuyên bố chỉ nhắm vào cơ sở quân sự đối phương.

Giới chuyên gia Ukraine nhận định hạ tầng năng lượng trọng yếu của nước này gần đây trúng đòn nhiều và chịu thiệt hại nặng hơn, do Nga đã thay đổi chiến thuật.

Theo họ, quân đội Nga đang tận dụng thông tin tình báo, mở nhiều mũi tấn công hiệp đồng để gây quá tải lưới phòng không Ukraine, đồng thời thay đổi cách lựa chọn mục tiêu, nhắm vào hệ thống phân phối năng lượng và các cơ sở ít được bảo vệ hơn.

Phạm Giang (Theo Reuters, Kyiv Independent)