Ukraine nói rằng Nga tập kích nước này bằng nhiều vũ khí, trong đó có tên lửa Kinzhal, trong khi Moskva tuyên bố đây là hành động đáp trả Kiev.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine thông báo Nga rạng sáng nay tập kích nước này bằng 596 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy, 5 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 23 tên lửa hành trình Iskander-K và Kh-101, cùng 4 quả đạn hành trình chiến thuật Kh-59/69.

"Hướng tấn công chính là tỉnh Kiev. Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ được 558 UAV, một tên lửa Kinzhal, 4 quả đạn Iskander-M, 12 tên lửa Kh-101 và Iskander-K, cùng hai quả Kh-59/69. Tên lửa và 35 UAV đã đánh trúng 22 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống 17 khu vực", cơ quan này cho hay.

Ukraine hứng loạt tên lửa Kinzhal trong đòn trả đũa của Nga UAV Nga tập kích mục tiêu tại Kiev rạng sáng 29/11. Video: Trukha News UA

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko thông báo ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 37 người bị thương sau cuộc không kích. Các tòa chung cư cao tầng tại ít nhất 6 địa điểm trên khắp thủ đô Kiev, gồm quận Sviatoshynsky, Dniprovsky, Darnytsky, Shevchenkivsky và Solomyansky đã hứng chịu thiệt hại. Một số phương tiện cũng bị thiêu rụi hoặc hư hỏng nặng.

Vitaliy Zaichenko, tổng giám đốc điều hành công ty điện lực nhà nước Ukraine Ukrenergo, cho hay đường dây truyền tải điện đã bị phá hủy và gần một nửa thành phố Kiev không có điện.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công hiệp đồng quy mô lớn bằng vũ khí chính xác và UAV vũ trang, nhằm vào các nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine và hạ tầng năng lượng hỗ trợ hoạt động của chúng.

"Đây là hành động nhằm trả đũa những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng dân sự Nga đêm trước đó. Cuộc tập kích đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tất cả mục tiêu đều bị đánh trúng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Một tòa nhà hư hại sau cuộc tập kích của Nga vào Kiev, Ukraine, sáng 29/11. Ảnh: AFP

Nga và Ukraine gần đây thường xuyên tập kích hạ tầng năng lượng của nhau, đồng thời cáo buộc đối phương tấn công cơ sở dân sự và tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự hoặc phục vụ hoạt động quốc phòng của bên kia.

Các cuộc tấn công diễn ra giữa lúc Mỹ thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột bằng kế hoạch hòa bình mới do nước này đề xuất. Dự thảo ban đầu gồm 28 điểm, trong đó có nhiều yêu cầu mà Nga từng đưa ra, như Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu ngày 23/11 gặp nhau tại Thụy Sĩ, nhằm thảo luận về phiên bản "cập nhật" của kế hoạch và tuyên bố đã có bước tiến đáng kể.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/11 lần đầu đề cập đến kế hoạch, cho biết Mỹ đang tính đến lập trường của Nga nhưng vẫn còn một số vấn đề cần được trao đổi. Ông cũng khẳng định giới chức Nga sẵn sàng tiến hành "các cuộc thảo luận nghiêm túc" khi đặc phái viên Mỹ tới Moskva vào tuần tới.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm nay thông báo phái đoàn đàm phán Ukraine đang trên đường tới Mỹ để thảo luận về kế hoạch.

Thanh Tâm (Theo TASS, Kyiv Independent, Reuters)