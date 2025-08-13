Ukraine điều quân đoàn tinh nhuệ tới mặt trận Pokrovsk

Ukraine điều động Quân đoàn Azov tới mặt trận Pokrovsk để gia cố phòng tuyến, sau khi Nga chọc thủng tuyến phòng thủ ở khu vực.

Quân đoàn số 1 Vệ binh Quốc gia Ukraine, còn gọi là Quân đoàn Azov, ngày 12/8 thông báo đã bắt đầu đảm nhận vị trí phòng thủ tại mặt trận Pokrovsk ở tỉnh Donetsk.

"Tình hình vẫn phức tạp và đầy biến động. Lực lượng Nga đang tìm cách tiến công theo hướng này, bất chấp thiệt hại nặng nề về nhân lực và khí tài. Chúng tôi đã lập kế hoạch và tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn đối phương ở khu vực. Kết quả sẽ được thông báo sau", Quân đoàn Azov cho hay.

Khu vực xung quanh Pokrovsk, thành trì chiến lược do Kiev kiểm soát ở tỉnh Donetsk, hiện là mặt trận khốc liệt nhất trong xung đột.

Thành viên Quân đoàn Azov trong bức ảnh đăng ngày 5/8. Ảnh: Quân đoàn Azov

Động thái diễn ra sau khi các nhóm phân tích tình báo có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận quân đội Nga đã xuyên thủng phòng tuyến ở phía bắc thành trì Pokrovsk, tiến vào các khu dân cư Kucheriv Yar, Zolotyi Kolodiaz và Vesele.

Các đơn vị Nga cũng đang đẩy mạnh tiến công về hướng đường cao tốc Dobropillia - Kramatorsk. Đây là tuyến hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, được sử dụng thường xuyên tính đến ít nhất là giữa tháng 7. Quân đội Nga dường như đang tìm cách thiết lập chỗ đứng ở phía tây đường cao tốc, nhằm cắt đứt hoàn toàn tuyến hậu cần qua đây.

Giới quan sát nhận định đây là bước tiến sâu nhất của quân đội Nga trên chiến trường trong một năm qua, có thể dẫn đến sự sụp đổ quy mô lớn của phòng tuyến Ukraine ở khu vực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/8 thừa nhận lực lượng Nga đã tiến sâu khoảng 10 km ở một số địa điểm gần thành phố Dobropillia, song nhấn mạnh các đơn vị này không có thiết bị quân sự hạng nặng hay phương tiện hỗ trợ. "Một số binh sĩ đã bị phát hiện, xóa sổ hoặc bắt làm tù binh. Chúng tôi sẽ truy lùng số còn lại và hạ họ trong tương lai gần", ông tuyên bố.

Vị trí Pokrovsk, đường cao tốc Dobropillia-Kramatorsk (đỏ) và tuyến phòng thủ của Quân đoàn Azov (xanh). Đồ họa: DeepState

Quân đoàn Azov được thành lập hồi tháng 4 trong khuôn khổ đợt cải tổ quân đội Ukraine. Đơn vị này được đặt theo tên của Lữ đoàn Azov, lực lượng có tiền thân là Tiểu đoàn Azov được thành lập hồi năm 2014. Các thành viên Azov từng tham gia một số trận đánh khốc liệt nhất trong xung đột, trong đó có trận Mariupol cách đây ba năm.

Quân đoàn Azov hiện có 5 lữ đoàn trực thuộc, được coi là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của lực lượng vũ trang Ukraine.

Ukraine hồi tháng 2/2024 từng điều Lữ đoàn Azov tới mặt trận Avdeevka để gia cố phòng tuyến trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga. Tuy nhiên, nỗ lực này chỉ nhằm cầm chân lực lượng Nga để tạo điều kiện cho các đơn vị Ukraine rút khỏi thành phố sau đó vài ngày.

Phạm Giang (Theo AFP, Kyiv Independent)