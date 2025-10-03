Ukraine để lọt toàn bộ tên lửa Iskander-M trong đòn tập kích của Nga

Ukraine tuyên bố đánh chặn thành công 320 UAV và tên lửa các loại trong cuộc tập kích ban đêm của Nga, nhưng không hạ các quả đạn Iskander-M.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã sử dụng 381 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy, 7 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 21 tên lửa hành trình Iskander-K và 7 tên lửa chiến thuật Kh-59/69 phóng từ máy bay trong đòn tập kích hiệp đồng rạng sáng nay.

"Các đơn vị phòng không bắn hạ và gây nhiễu 303 UAV, 12 tên lửa hành trình Iskander-K và 5 quả đạn Kh-59/69. Tổng cộng 18 tên lửa và 78 phi cơ đã đánh trúng 15 khu vực, mảnh vỡ rơi xuống 6 địa điểm. Mục tiêu chính là hạ tầng năng lượng ở tỉnh Kharkov và Poltava. Các tỉnh Kiev, Sumy, Dnipropetrovsk và Odessa cũng bị ảnh hưởng", cơ quan này cho hay.

Lính cứu hỏa Ukraine dập đám cháy sau trận tập kích ngày 1/10. Ảnh: DSNS Ukraine

Dữ liệu vệ tinh trên Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thông tin về Hỏa hoạn (FIRMS) của NASA cho thấy đám cháy lớn ở cơ sở xử lý khí đốt Yablonovsky gần khu dân cư Shkadrety, tỉnh Poltava.

Tại tỉnh Kharkov, hỏa hoạn lớn cũng bùng phát ở mỏ khí Shebelinske cùng cơ sở vận hành tuyến khí đốt tại vùng Zmyovsky, cũng như trạm nén khí gần khu dân cư Glazunovka.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Đợt tập kích diễn ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump đã đồng ý cho Lầu Năm Góc, các cơ quan tình báo cung cấp dữ liệu để giúp Ukraine tập kích tầm xa vào hạ tầng năng lượng Nga. Washington cũng đang đề nghị các thành viên NATO chuyển thông tin tương tự cho Kiev.

Ukraine gần đây cũng tăng cường tấn công các cơ sở dầu khí Nga, nhằm gây tổn hại cho huyết mạch năng lượng của đối phương.

Tính từ đầu tháng 8, ít nhất 10 nhà máy lọc dầu đã bị tấn công, khiến Nga có thời điểm bị cắt giảm gần 20% công suất lọc dầu. Nhà máy lọc hóa dầu Neftekhim Salavat của tập đoàn Gazprom, một trong những cơ sở lớn nhất Nga, đã hai lần bị UAV Ukraine tập kích trong tháng 9.

Vị trí một số tỉnh của Ukraine. Đồ họa: RYV

Nga và Ukraine nhiều lần tấn công hạ tầng trọng yếu của nhau, trong đó có những cơ sở năng lượng. Hai bên cáo buộc nhau tấn công mục tiêu dân sự, đồng thời tuyên bố chỉ nhắm vào cơ sở quân sự đối phương. Các cuộc tập kích diễn ra trong lúc Nga và Ukraine chưa đạt tiến triển trong đàm phán hòa bình.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)