Ukraine để lọt tên lửa Iskander và Kinzhal, hạ tầng khí đốt thiệt hại nặng

Loạt tên lửa và UAV Nga vượt qua lưới phòng không Ukraine, dẫn tới những thiệt hại đáng kể cho hạ tầng khí đốt của nước này.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga đã tập kích nước này bằng hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 26 tên lửa đạn đạo Iskander-M, hai quả đạn hành trình Iskander-K, 7 tên lửa chiến thuật Kh-59, cùng 320 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy.

"Các đơn vị phòng không bắn hạ được 288 UAV và 5 tên lửa Kh-59, trong khi 18 tên lửa mất dấu và chúng tôi đang xác minh thông tin. 14 tên lửa và 37 UAV đã đánh trúng 14 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống hai khu vực", cơ quan này cho biết.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine không công bố chi tiết về những loại tên lửa mất dấu hoặc đánh xuống mục tiêu, nhưng thông báo này cho thấy hàng loạt tên lửa Kinzhal và Iskander của Nga đã vượt qua lưới phòng không đối phương.

Hạ tầng khí đốt Ukraine 'thiệt hại đáng kể' vì tên lửa, UAV Nga Khói bốc lên từ vị trí trúng đòn tập kích tại tỉnh Poltava và Kharkov trong video công bố hôm nay. Video: Lenta

Sergy Koretsky, tổng giám đốc công ty năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz, nói rằng vụ tập kích đã làm gián đoạn hoạt động tại "một số cơ sở có tầm quan trọng đặc biệt". "Đây là lần thứ 6 quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào hạ tầng khí đốt Ukraine kể từ đầu tháng 10. Chúng tôi sẽ phải nhập khẩu thêm khí đốt để bù đắp tổn thất", ông nói.

Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cho biết trận tập kích khiến các cơ sở sản xuất khí đốt tại tỉnh Poltava phải đóng cửa. Theo nguồn tin trong ngành năng lượng Ukraine, đòn tấn công đã "gây thiệt hại đáng kể cho ngành khí đốt" của nước này.

Truyền thông Ukraine trước đó đưa tin các cuộc không kích của Nga khiến nước này phải cắt giảm 60% sản lượng khí đốt, đồng thời làm hàng trăm nghìn hộ tiêu dùng mất điện. Công ty vận hành lưới điện Ukraine ngày 16/10 thông báo phải cắt điện khẩn cấp tại 8 tỉnh.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cùng ngày tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov của Nga, song không công bố chi tiết liên quan.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về cuộc tập kích nhằm vào Ukraine. Trong bản tin cập nhật chiến sự hôm nay, quân đội Nga cho biết đã bắn hạ 51 UAV Ukraine, 12 chiếc ở tỉnh Saratov.

Đường bay ước tính của tên lửa và UAV Nga trong trận tập kích ngày 16/10. Đồ họa: X/War Monitor

Nga và Ukraine nhiều lần tấn công hạ tầng trọng yếu của nhau, trong đó có cơ sở năng lượng và đường sắt. Hai bên cáo buộc nhau tấn công mục tiêu dân sự, đồng thời tuyên bố chỉ nhắm vào cơ sở quân sự đối phương.

Giới chuyên gia Ukraine nhận định hạ tầng năng lượng trọng yếu của nước này, gần đây trúng đòn nhiều và chịu thiệt hại nặng hơn, do Nga đã thay đổi chiến thuật.

Theo họ, quân đội Nga đang tận dụng thông tin tình báo, mở nhiều mũi tấn công hiệp đồng để gây quá tải lưới phòng không Ukraine, đồng thời thay đổi cách lựa chọn mục tiêu, nhắm vào hệ thống phân phối năng lượng và các cơ sở ít được bảo vệ hơn.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, RIA Novosti, Lenta)